Según datos de algunos estudios recientes elaborados por firmas de administración de inversión y servicios de asesoría, sobre cómo actúan los jóvenes en tema de inversiones, se especificó que aquellos que nacieron entre 1982 y el 2002 actúan de manera muy conservadora con sus inversiones.

En México este sector constituye, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aproximadamente una cuarta parte de la población mexicana, es decir, alrededor de 30 millones; asimismo, representa un reto para el sistema financiero nacional, ya que lo califican como difícil, conflictivo y poco paciente.

Realmente, como estamos hablando de que es una generación nueva, normalmente no cuenta con fuertes capitales para poder invertir en muchos sectores, no cuentan con un hábito de ahorro, están en búsqueda de oportunidades y de formar un patrimonio, de armar su estilo de vida (...) La tecnología se vuelve una muy buen aliada en esta generación. Dado que no hay tantos recursos y están empezando su vida laboral, el hábito de montos chicos es lo esencial para poder incurrir en el medio financiero, los procesos muy burocráticos del sistema financiero se vuelve muy tedioso para ellos y realmente el tema de la confianza en la tecnología cobra fuerza , explicó David Agmon Mizrah, director ejecutivo de Inverspot.

Ante esto, instrumentos como los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras), los certificados de capital (CKD) y el crowdfunding inmobiliario son considerados por los expertos como opciones hasta cierto punto seguras para invertir.

El tema inmobiliario es una muy buena forma de invertir y es hasta cierto punto segura, porque tienes la garantía del inmueble y del terreno, hay demanda al mismo tiempo que estás ahorrando, entras a una industria muy redituable, ya que se encuentra en un constante aumento de precios , consideró David Agmon Mizrah.

Según la definición de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los CKD se definen como títulos o valores fiduciarios destinados para el financiamiento de uno o más proyectos. Los rendimientos otorgados no son producto del pago de principal ni de intereses predeterminados, sino del usufructo y beneficios de cada proyecto.

En otro apartado se encuentran los fibras, que son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición o construcción de inmuebles. El inversionista tendrá seguridad de que se cuenta con un marco legal institucional, con información periódica, gobierno corporativo y transparencia operativa, además de tener dos fuentes posibles de rendimiento: flujos por las rentas y plusvalía por la revaluación.

Los expertos invitan a aquellas personas que quieran invertir en estos instrumentos a analizar a fondo los proyectos en los que lo harán.

Otra opción reciente para aquellos interesados en invertir su capital en bienes raíces es el crowdfunding inmobiliario, que se ayudan de plataformas en Internet para hacer más práctico el proceso de inversión.

Los jóvenes ocupan esta herramienta porque al final es un medio tecnológico y accesible; al tener montos bajos, te permite invertir en el sector inmobiliario, que estamos acostumbrados a que se inviertan montos muy altos eso es lo que hace atractiva esta propuesta , comentó el director de Inverspot.

Asimismo, identificó que a pesar de que en los tres casos se invierte en bienes raíces, existen algunas diferencias notorias entre cada una.

Los fibras tienen los cientos de millones que manejan porque es una industria segura, hasta cierto punto hay una similitud: le estamos apostando a lo mismo. La diferencia radica principalmente en que una es Bolsa y en ésta depende mucho del valor del marcado que la gente quiera comprar y vender sus acciones, y en el crowdfunding no se tiene eso, le estamos apostando a la industria de la construcción actual sin la volatilidad, sin este apostar, por así llamarle, en la Bolsa, esto hace que plataformas como Inverspot sean menos volátiles y que los estimados se lleguen a cumplir con más certeza. Por ejemplo, los fibras han sufrido con la llegada de Trump al poder que ha causado volatilidad , explicó.

Otra diferencia es que los fibras tienen muchos proyectos juntos: en un solo fideicomiso te vuelves dueño de varias propiedades y en el financiamiento colectivo se ponen los proyectos a disposición de las personas para que ellas decidan en cuál inyectar su dinero.

Por último el especialista refirió que a pesar de que esta generación suele ser muy impaciente, invertir en el sector inmobiliario y en crowdfunding suele ser una gran opción para jóvenes de estas características, debido a que existen proyectos que no son a largo plazo.

