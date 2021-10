El confinamiento a causa del Covid-19 obligó a que muchos de los trámites que usualmente se realizaban en oficinas ofrecieran nuevas alternativas a los usuarios para obtener estos documentos, con la misma validez, pero de forma remota.

Para ello, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) anunció la incorporación de diversos trámites y servicios que los ciudadanos podrán realizar y consultar desde su computadora o teléfono inteligente.

El primero de ellos son actas de nacimiento, defunción y matrimonio certificadas de forma digital para su impresión.

El costo de cada acta es de 77 pesos, y el pago también lo podrá hacer en línea.

“El acta que descargan e imprimen tiene la misma validez jurídica de una original, y eso es lo importante, no tener que ir a ningún lugar para obtener una copia que funciona con la misma efectividad que una original”, explicó José Merino, titular de la ADIP

Otro de los trámites que buscan digitalizar en la CDMX consiste en la incorporación de la Tarjeta de Circulación 100% digital dentro de la aplicación App CDMX, así como la renovación en línea de este documento en tan sólo cinco minutos.

Actualmente, el costo del refrendo de la Tarjeta de Circulación es de 340 pesos para automóviles particulares, mientras que para automóviles híbridos y con placas de discapacidad tiene un costo de 170 pesos.

En tanto el costo del refrendo de la tarjeta para motocicletas es de 223 pesos, pero sí estas son eléctricas el precio es de 111 pesos.

“Hasta la fecha 398,300 personas han renovado su tarjeta de circulación 100% en línea sin involucrar ir a ninguna oficina de gobierno ni entregar ningún documento”, dijo Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la ADIP.

Licencia: física o digital válidas

De igual forma, si olvida su licencia de conducir, no se preocupe ya que la ADIP anunció que podrá generar su licencia de conducir de forma digital y con la misma validez que la tarjeta física y en caso de no contar con una conexión a Internet no será impedimento ya que podrá revisar la licencia digital sin que sea un requisito conectarse a una red.

“No necesitamos tener Internet para validar la licencia de conducir en APP CDMX. Hasta ahora llevamos 400,000 personas que han descargado la aplicación, si a ustedes se les venció la licencia, se puede renovar en línea en cinco minutos”, agregó el directivo de la ADIP.

Clark también mencionó que durante el 2021, se han renovado 115,448 licencias de conducir de forma digital.

“Esto significa que 45% de todas las personas que han renovado o repuesto su licencia lo han hecho de forma digital”, dijo.

Además, agregó que al día de hoy existen dos mecanismos en línea para renovar su licencia: por medio del sitio licencias.cdmx.gob.mx o en la APP CDMX. Si el trámite lo realiza a través del sitio de Internet, deberá contar con su usuario de Llave CDMX, si aún no tiene una cuenta podrá generarla en el momento, después de ello, para realizar la renovación será necesario ingresar su RFC o CURP, número de licencia, el pago de derechos y con ello podrá descargar e imprimir el documento de renovación.

En caso de hacer su renovación en la APP CDMX, será necesario ingresar al módulo de Cartera Digital, digitar el número de su licencia y el sistema le avisará si la licencia está vencida y en caso de estarlo acceder a renovarla, realizar el pago de derecho y finalmente se generará la renovación de su licencia de conducir digital.

Si desea obtener su licencia de forma física con la vigencia actualizada, también es posible, únicamente deberá ingresar al portal de Finanzas CDMX, ingresar su CURP, llenar los datos y seleccionar el trámite de Impresión de Licencia Digital, posteriormente deberá elegir el módulo y día que mejor le convenga para acudir con su identificación a recoger el plástico.

“Hay que recordar que la versión digital es 100% válida para cualquier trámite o asunto, sin embargo si desean tener el plástico con vigencia actualizada sí es posible; no tienen que realizar ningún pago de derecho para recogerla de forma física puesto que ya lo realizaron al hacer la renovación”, mencionó Eduardo Clark, quien añadió que desde agosto del 2021 más de 15,000 personas han recogido su plástico con su vigencia actualizada.

Recuerde que los costos por la renovación de la licencia de conducir varían de acuerdo al tipo de plástico que se tramite, por ejemplo, en el caso de la Tipo A tiene un costo de 900 pesos y una vigencia de tres años.

Para el caso de la licencia Tipo B (para taxis) puede ser con una vigencia de dos años y un costo de 1,117 pesos o por tres años y el precio es de 1,681 pesos.

