Tener buenas finanzas no sólo tiene como resultado un mejor control de sus ingresos, también le permite contar con oportunidades en diversas instituciones financieras reflejadas en su historial crediticio, una de estas tiene que ver con el aumento o rebaja de la línea de crédito de sus tarjetas.

En este sentido, la plataforma de créditos Kueski mencionó que en ocasiones los tarjetahabientes pueden llevarse sorpresas al revisar su estado de cuenta y tener una reducción en su línea de crédito.

“Muchos usuarios reciben invitaciones para incrementar la línea de crédito, sin embargo, otros al revisar su estado de cuenta pueden percibir que la línea disminuyó”, dijo.

De acuerdo con la plataforma, entre las causas de origen de la reducción de su línea de crédito destaca que si la institución bancaria percibe un comportamiento en el historial crediticio, en el cual identifica que el usuario tiene muchas tarjetas de crédito o hay señales de un posible sobreendeudamiento, es posible que decida disminuir la línea de crédito.

Kueski mencionó que otra razón por la que los bancos reducen la línea de crédito se debe a que si el usuario solicitó una alternativa de pago, como lo es la consolidación de una deuda, un plan de pagos fijos o extensión del plazo, es probable que al considerar que la capacidad de pago ha disminuido, considere recortar el monto disponible en su tarjeta de crédito.

“Debido a la pandemia, algunas entidades decidieron disminuir las líneas de crédito, ya que la capacidad de pago de los usuarios puede ser menor y las posibilidades de caer en sobreendeudamiento también pueden aumentar”, añadió.

Alternativas a su favor

Kueski dijo que existen alternativas que podrían ayudar a los tarjetahabientes, comenzando desde lo más básico: comunicarse directamente a su banco y solicitar información sobre esta acción.

“Hay que recordar que existen acciones en cuanto a pagos y cantidad de préstamos que ayudan a mejorar el score crediticio”, agregó.

Entre las acciones que puede tomar destacó el pagar puntualmente los compromisos crediticios, no solicitar más créditos, cancelar las tarjetas de crédito que no utilice, cubrir en su totalidad los pagos que tiene pendiente y no tener al límite las tarjetas de crédito.

“En tiempos recientes, la principal razón de disminuir las líneas de crédito fue ocasionada por la crisis que generó la pandemia, esto como una medida preventiva ante el sobreendeudamiento de los usuarios, a fin de evitar que estos pudieran caer en morosidad”, destacó la plataforma.

Ante ello mencionó que si usted desea saber si su línea de crédito volverá a tener la línea que tenía anteriormente, la mejor alternativa es comunicarse directamente a la entidad bancaria de su tarjeta.

Aprender desde lo básico

Un tema que no es menos importante tiene que ver con la propia educación financiera, para ello, el comprender temas básicos relacionados con su tarjeta de crédito es esencial.

“Un concepto que debemos conocer como usuarios de tarjetas de crédito es la línea de crédito, es un término más sencillo de lo que se cree, sin embargo, es importante tener claro a qué se refiere”, dijo Kueski.

Agregó que la línea de crédito es la cantidad de dinero que la institución bancaria otorga a una persona, en el caso que nos ocupa, el monto disponible para utilizar en su tarjeta de crédito.

Ejemplificó que si un banco le ofreció una tarjeta de crédito con un límite total de crédito por 15,000 pesos, su línea de crédito, por tanto, es por dicha cantidad.

“En el caso de la tarjeta de crédito esta cantidad de dinero está disponible y la puedes utilizar en repetidas ocasiones, volvamos al caso anterior, tu línea de crédito es de 15,000 pesos, este mes utilizaste 3,000, quiere decir que tienes disponible 12,000 para continuar con tus compras. Si decides pagar sin generar intereses la cantidad que utilizaste, 3,000 pesos, una vez que realices tu pago, tendrías nuevamente a tu disposición 15,000”, añadió.

