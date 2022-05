Se acerca el día de las madres y quizá ya estés planeando qué regalarle a mamá: plancha, tupper, cosméticos, flores, quizá una sesión de spa. Ella lo agradecerá, sin embargo, se vale pensar más allá, por ejemplo en su estabilidad financiera.

Existen opciones como productos y servicios financieros que podrían ser un buen regalo, que le ayudarían a ahorrar, invertir y hasta obtener bienes a través de un crédito.

Desde cuentas de débito digitales, tarjetas de créditos (sin comisiones ni anualidad), inversiones en diversas herramientas financieras como en acciones de alguna empresa, inmuebles u otros segmentos, un seguro con componente de ahorro, hasta cursos de educación financiera.

En México miles de mujeres, al ser madres y ante la responsabilidad y tiempo que requiere la maternidad renuncian a su trabajo y con ello, pierden beneficios de seguridad social, su perfil ante las instituciones financieras disminuye y el acceso a estos servicios cambia.

Sin embargo, actualmente existen productos fáciles de obtener y que ayudarán en las finanzas de las mamás.

Una cuenta digital, que pueden abrir desde su celular en menos de 10 minutos, le ayudará a que pueda recibir, desde la aportación al gasto familiar y del hogar, de otro integrante de la familia, hasta los ingresos que reciba por algún emprendimiento. Estas cuentas se pueden abrir en bancos como BBVA, Santander, BanCoppel, Banorte y Banco Azteca.

Una de las características de estas cuentas es que no cobran comisiones, ni piden mantener un saldo mínimo. Al abrir la cuenta se asigna una tarjeta digital y para solicitar un plástico físico deberá ingresar la dirección para su envío o presentarse a una sucursal para solicitarla.

Estas cuentas son catalogadas como nivel dos, en este tipo sólo reciben depósitos mensuales con un tope que oscila en 20,000 pesos, si se requiere ampliar este límite se deberán ingresar más documentos dentro de la app y esperar la llamada de un asesor o presentarse en una sucursal bancaria.

Tarjeta de crédito. En México se estima que sólo 20% de las mujeres tienen una tarjeta de crédito. En diversas instituciones bancarias para otorgar una tarjeta de este tipo se piden requisitos como comprobantes de ingresos e historial crediticio, situación que se complica para algunas mujeres que han dejado de trabajar para dedicarse al cuidado de los hijos.

Una opción para que le entregues este regalo a mamá, es solicitar a la institución donde tu ya manejas una tarjeta de crédito un plástico adicional. Se trata de una tarjeta que se desprende de tu cuenta, es decir, es una extensión de tu plástico donde se comparte la misma línea de crédito, a pesar de esto podrás acordar con tu mamá un tope de crédito a usar al mes y hacerte cargo del pago por determinado tiempo o bien compartirlo.

Si esta opción no te convence, en muchas entidades bancarias y no bancarias, como las fintech, el proceso de otorgamiento de una tarjeta de crédito se ha facilitado, también tienen características atractivas como cero comisiones y sin anualidad. Así que puedes guiar a mamá en el trámite de solicitud de una tarjeta, de esta manera tendrá la independencia de usar el crédito, de acuerdo con las necesidades que presente. Es importante que revises que al obtener este producto se le explique su funcionamiento para que sea su aliado en la compra de bienes y no un instrumento que la sobreendeude.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNSF) al cierre de 2021 se reportaron 25.7 millones de créditos a través de tarjetas de crédito, de los cuales 12.6 millones fueron otorgados a mujeres.

Acciones de su empresa favorita. Este regalo parecería complejo pero comprarle acciones de una de sus empresas favoritas y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, podría darle felicidad y ganancias. Por ejemplo, si es fan de los productos Tupperware, esta compañía ya cotiza en la BMV y el precio de su acción ronda en 245 pesos, también está la acción de Televisa en 36.74 pesos, hay empresas refresqueras, de vivienda, de entretenimiento y alimentación,

Para comprar acciones es necesario abrir una cuenta en una casa de bolsa, ahora, esto se puede hacer desde el celular y con un monto inicial de hasta 1,000 pesos. La cuenta deberá estar a nombre de la persona “dueña” de las acciones, es decir, de tu mamá, así que también deberás estar a un lado de ella cuando estés abriendo la cuenta y depositando el monto correspondientes a las acciones que comprarás. Algunas empresas donde puedes realizar está acción son Kuspit, GBM, por mencionar algunas.

Si lo que deseas es planear algo para el futuro de tu madre, puedes comprarle un seguro de vida con componente de ahorro, los hay a cinco, 10, 15 años o más, dependiendo de la meta que le plantees o que ella quiera. Quizá un viaje, la compra de un bien u otro fin, lo que decida.

Este tipo de seguros se pueden encontrar en compañías aseguradoras que ofrecen productos de vida, como GNP, AXA, Seguros Monterrey New York Life, Metlife, entre otras. Tu decides la cantidad para acumular en el plazo determinado y con base en eso se calculará cuánto estarás pagando cada año durante el periodo elegido.

