Uno de los elementos más importantes al momento de elegir un crédito, es comparar entre las diversas instituciones financieras que otorgan los financiamientos cuál entidad cobra menores intereses, cuál le brinda mayores beneficios, etc.

Además de ello, los requisitos para obtener un crédito y la inmediatez para su otorgamiento son otros factores que cobran relevancia al momento de optar por un financiamiento; los créditos tradicionales son una alternativa cuando requiere de liquidez para un proyecto como un negocio, el enganche para un automóvil o para una casa; sin embargo es importante que conozca otros tipos de crédito que algunas entidades otorgan y que tiene el mismo propósito.

¿Ha escuchado acerca del crédito con garantía hipotecaria y el autofinanciamiento? Aunque ambos ya tienen tiempo ofertándose en el país, muchos no conocen de manera completa las funcionalidades de este tipo de productos que le brindan liquidez, pero que para tiene características particulares para poder obtenerlos.

En el caso del crédito con garantía hipotecaria, dicho financiamiento le brinda liquidez inmediata, sin embargo es importante que cuente con una propiedad como una vivienda, un terreno o un local comercial que fungirá como una garantía para que así, la entidad le otorgue un crédito que generalmente equivale a 50 o 70% del valor total del inmueble.

“El monto otorgado es una proporción de la propiedad; la ventaja de un crédito de liquidez es que a lo mejor el cliente no necesita todo el monto, o no lo necesita al día uno, puede sacar parte del monto en ese momento y cuando necesite más puede disponer del resto y siempre es una proporción al valor comercial del inmueble”, explicó Juan de Miguel, cabeza del Negocio Minorista y Ventas Digitales en ION Financiera.

Respecto a las diferencias que existen con un crédito tradicional como el personal, Juan de Miguel agregó que el crédito con garantía hipotecaria cuenta con ventajas como la flexibilidad en el uso de éste.

“Al final puede disponer del dinero para lo que quiera: pagar deudas, impulsar su negocio, para hacer inversiones, etc., pero además estos productos tienen una tasa mucho menor en comparación de una tarjeta de crédito o un crédito personal”, enfatizó.

Ahorrar y obtener beneficios

Por otro lado, al autofinanciamiento es una opción en la que además de obtener un crédito, le permitirá generar una capacidad de ahorro ya que la característica principal de éste, consiste en conseguir la cantidad que abonará periódicamente hasta juntar un porcentaje de enganche para una casa, terreno, departamento e incluso un local comercial, y en el momento que reúna el enganche, la entidad financiera autoriza el otorgamiento del crédito.

“El autofinanciamiento se ha vuelto al paso de los años una opción adicional al crédito tradicional bancario y el crédito de interés social, derivado de que los créditos bancarios, los procesos son muy herméticos, muy cuadrados en el término de comprobación de ingresos, en el tema de Buró de Crédito, el nivel de endeudamiento y muchos factores que a veces limitan que mucha gente pueda adquirir un financiamiento; el autofinanciamiento se vuelve una alternativa ideal”, dijo Víctor Tinoco, encargado del área de Autofinanciamiento de ION Financiera.

De acuerdo con Tinoco, en México, la mayoría de las personas que busca adquirir una vivienda tiene muchos obstáculos al momento de acudir con una institución financiera para contratar un crédito.

“Si consideramos que 90% de la gente que quiere comprar una casa en México a través de un crédito no cumple con las condiciones para ser sujeto de crédito, porque no tiene enganche o no cumple con los requisitos solicitados, el autofinanciamiento les abre un mundo de posibilidades”, comentó.

Además, resaltó que, comparado con los créditos hipotecarios tradicionales, el autofinanciamiento tiene la posibilidad de que el titular adquiera la vivienda donde mejor le convenga.

“Se trata de un sistema con mensualidades más bajas que un crédito bancario, es un modelo muy flexible porque permite comprar un bien inmueble sin las restricciones que regularmente tienen los créditos y que tiene que ser únicamente una vivienda en cierta zona, con cierta edad o que no te prestan para terreno para propiedades de uso de suelo mixto, comerciales, etc”, acotó.

