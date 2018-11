¿Entre sus planes está contratar algún crédito de nómina o personal? Ya sea para realizar alguna compra, comenzar a planear las vacaciones, o bien, para saldar pagos pendientes, el crédito es una herramienta financiera que puede salvarlo de apuros; sin embargo, es importante que considere dos factores a la hora de contratar alguno: su capacidad de pago, para solventarlo y evitar algún daño en sus finanzas; por otro lado, debe conocer todo lo relacionado con el crédito, desde los plazos para pagar, la tasa de interés, qué seguro incluye, etcétera.

El crédito personal o de nómina es un préstamo que hace una institución financiera a una persona física sin destino específico. La diferencia entre ambos radica en que en este último la institución hace los descuentos a la cuenta de nómina del trabajador, cada vez que éste recibe mediante depósito su salario correspondiente.

Ante esta situación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer los resultados de la supervisión del 2018, en materia de transparencia financiera y calidad de la información, del producto Crédito Personal o Crédito de Nómina a través de Cajeros Automáticos, realizada durante este año a ocho bancos y una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom).

Modalidades

Actualmente, existen dos modalidades por las cuales puede contratar este tipo de créditos:

La primera consiste en que el usuario firma un contrato múltiple que contiene los términos y condiciones del crédito personal o crédito de nómina y, posteriormente, la institución financiera hace una oferta al cliente a través del cajero automático, en donde puede o no aceptar dicho crédito. En caso de aceptarlo, tiene que ingresar su clave de seguridad y se genera un comprobante de la operación realizada para finalizar su contratación.

En la segunda modalidad, el usuario, sin firma previa de un contrato, recibe a través del cajero automático una oferta de crédito, la cual acepta con sus claves de seguridad, se genera un comprobante con las características del mismo y se indica que el contrato de adhesión está disponible en la sucursal, así como el número de registro de contrato de adhesión que le corresponde para que pueda consultarlo a través de internet.

Evaluación

De acuerdo con la Condusef, las nueve entidades financieras evaluadas ocupan 54% de participación en el mercado, con un saldo de cartera de crédito de 246,273 millones de pesos, según las cifras publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al mes de junio del 2018.

El proceso de supervisión en materia de transparencia consiste en verificar que los documentos e información que utilizan las diferentes instituciones financieras con los usuarios —esto previo a la contratación y durante la vida del crédito— cumplan con la normatividad aplicable, por lo que se analizan expedientes de clientes que contienen documentos como contrato de adhesión, carátula, estado de cuenta y comprobante de operación.

También se revisa que la publicidad, en el cajero automático y en la página de internet de la entidad, tenga información consistente y no dé lugar a confusiones.

Resultados

De las nueve entidades calificadas, Citibanamex obtuvo una calificación de 10, que es la más alta; Santander fue evaluada con 9.5, lo que convierte a ambos bancos en los mejores calificados, mientras que Banorte y Scotiabank obtuvieron 7.7 y 7.0, respectivamente. HSBC y BBVA Bancomer resultaron apenas con calificación aprobatoria de 6.6 y 6.2.

Por otro lado, las que resultaron con las calificaciones más bajas y reprobatorias fueron Afirme, con 5.5, e Inbursa, con 1.3; mientras que la sofom evaluada obtuvo una calificación de 8.9.

Entre los principales incumplimientos normativos que la Condusef detectó en los expedientes de los clientes que contrataron uno de estos créditos, se destacaron siete.

El primero fue en los contratos de adhesión, donde se detectó que no contenían operaciones y servicios adicionales con firma independiente, además de no contar con el número de Registro de Contrato de Adhesión (RECA); no incluyen, en una sección especial, la autorización del cliente para revisar el reporte de crédito y no se entrega al cliente la tabla de amortización.

La carátula del contrato fue el segundo punto. No contenía el concepto y monto, o método de cálculo de las comisiones relevantes y cláusula, tampoco tenía fecha límite de pago y no indicaba la fecha de corte.

En tercer lugar, el estado de cuenta no incluía el monto y fecha de la operación, así como la descripción del cargo y del abono.

La cuarta posición la ocupó el comprobante de operación, ya que no tenía al menos el plazo, monto y tasa del crédito, así como las condiciones de pago y comisiones.

En quinto lugar, la publicidad fue uno de los puntos en los que la Condusef enfatizó que no mostraba términos y condiciones para acceder a las promociones o el medio a través del cual pueden ser consultados.

La publicidad en los cajeros automáticos también incumplió, ya que no contenía el concepto y monto de comisiones o el lugar en donde podían consultarse y no destacaban las tasas de interés en términos anuales, simples y en porcentaje.

Por último, el séptimo incumplimiento normativo fue en la página web, debido a que, según la Condusef, no indica la forma de expresar el Costo Anual Total, además de no tener datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios y no existe congruencia contra el contrato.

Finalmente, la comisión informó que ya procedió a sancionar a las nueve entidades financieras evaluadas, por un monto aproximado de 4 millones 562,000 pesos, a las cuales se les detectó que aún tienen diversas irregularidades a la norma.

