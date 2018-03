Debido a que en los últimos meses el Banco de México (Banxico) ha venido moviendo su tasa de referencia, lo que se traduce en créditos más caros, la figura del autofinanciamiento surge como una oportunidad para poder adquirir casa en este 2017.

Según los expertos, éste es un sistema basado en la integración de grupos de personas que aportan mensualmente una cuota a un fideicomiso común creado y administrado por un tercero, por lo que ofrece un plan a la medida de las necesidades y posibilidades de las personas.

Para Thania Perea, directora de Marketing de Tu Casa Express, el autofinanciamiento en este momento es una buena opción para quienes buscan tener una propiedad, debido a que no son afectadas por las tasas de interés que existen en el mercado.

El monto acumulado por los miembros está destinado a la compra de bienes muebles, inmuebles o servicios que se otorgan a los integrantes del grupo por medio de una subasta, antigüedad, puntaje o liquidación.

Este tipo de productos no cobran intereses o se incrementan conforme pasan estos cambios (factores externos e internos), entonces es muy importante que la gente sepa que hay opciones como el autofinanciamiento que no cobra intereses y eso le puede dar la seguridad de que puede tomar una decisión de comprar casa sin tener miedo de lo que pasa con el dólar y la política monetaria , explicó la directora.

Además, abundó que este esquema está enfocado a aquellas personas que no pueden comprobar ingresos o no poseen un historial crediticio con alguna institución financiera.

Este producto está dirigido a cualquier tipo de persona. Las ventajas que le brindan las empresas de autofinanciamiento inmobiliario es que uno, no cobran interés, no importa a lo que se dedique, no tiene que comprobar ingreso y tampoco importa cuál haya sido su situación en el Buró de Crédito. Aquí lo importante es que la gente se vaya sintiendo segura cuando está tomando esta decisión porque es una de las más grandes de su vida; entonces este esquema es para todos , indicó.

El autofinanciamiento es un esquema en el que el cliente se obliga a pagar una cierta cantidad mensual, dependiendo del monto del financiamiento que solicite. Si fuera 1 millón de pesos y no tiene nada para dar de enganche, habrá que pagar alrededor de 7,000 pesos al mes hasta alcanzar 40 o 50% del monto; hasta ese porcentaje puede ser susceptible de que liberen el préstamo, lo que se hace por medio de sorteos, explicó metroscúbicos.com, portal del mercado de bienes y servicios inmobiliarios.

Para solicitar ser parte de este esquema, se le solicitará una identificación oficial, su comprobante de domicilio; posteriormente, elegirá el plan que más se adapte a sus necesidades y, por último, se inscribirá al sistema de la firma que elija.

El proceso de adjudicación dependerá del plan que elija; generalmente, las personas que cuentan con un enganche tienen adjudicación garantizada. Sin embargo, existen diversas maneras de convertirse en un adjudicado en menor tiempo.

Según el portal Tu Casa Express, existen seis métodos de adjudicación, la primera es por puntuación, los contratos que acumulen la mayor cantidad de puntos con sus cuotas mensuales o adelantadas.

Le sigue la forma de subasta; en ésta puede ofrecer cuotas adelantadas para obtener un mayor número de puntos. Otra forma es por antigüedad; mediante este método pueden adjudicarse, en la medida que el grupo lo permita, aquellos miembros que lleven un tiempo equivalente a 33% del plazo contratado y reúnan 4,320 puntos.

Se encuentra también la forma secuencial: si te encuentras al corriente en todos tus pagos y cumples con los requisitos necesarios, puedes adjudicarte. La quinta forma es adjudicación directa, cuando pagaste íntegramente tus cuotas periódicas totales en forma atrasada y no hayas sido adjudicado en ninguno de los procedimientos anteriores.

Por último se encuentra la forma de liquidación: este método entra en vigor en caso de fallecimiento del cliente o por incapacidad y consiste en adjudicar a los beneficiarios designados en la carátula del contrato.

Al ingresar a este esquema debe considerar que aún no tiene el inmueble, por lo que deberá pagar paralelamente una renta hasta que salga sorteado y se le entregue su propiedad.

