Hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro, y aunque hablar del tema pudiera ser incómodo para algunos, ya que lo consideran como algo privado o personal, es fundamental destacar que no es un tema menor, ya que de él depende la oportunidad de forjar un futuro e incluso contar con recursos en caso de alguna emergencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018 (ENIF), 13.5 millones de mexicanos tenían alguna cuenta de ahorro.

Ante esta situación, expertos coinciden en que el fomento de esta actividad debe involucrar a todos, ello con el fin de que las personas cuenten con buenos hábitos financieros.

“El ahorro es un elemento esencial para los individuos, las familias y la sociedad en general. Su relevancia es tal que en algunos países como China la educación financiera es parte de sus planes educativos”, mencionó la plataforma de crowdfunding Cumplo México.

Aunque algunos mexicanos mantienen resguardados sus ahorros en alguna institución financiera, existe otro sector de la población que opta por diferentes canales.

“Cifras de la Condusef arrojan que 30% de los mexicanos que ahorran lo hace a través de métodos informales, como las tandas, guardaditos o alcancías”, dijo la fintech Doopla.

Añadió que aquellas personas que decidan emprender un ahorro deben fijarse metas claras para realizarlo.

“Ahorrar es un hábito que debe de mantenerse en práctica, ya que es fácil de iniciar, pero también es sencillo dejar de hacerlo, por lo cual se debe de estar comprometido”, afirmó.

No olvide los básicos

Comenzar a tener un hábito de ahorro parecería una tarea difícil. Sin embargo, para que esto sea más sencillo, tanto Cumplo México y Doopla coincidieron en que los elementos básicos para emprender el ahorro siempre lo ayudarán a fijar metas claras.

“Podemos afirmar que ahorrar permitirá contar con recursos en el futuro, sobre todo para solventar gastos no previstos o para planear un buen retiro laboral”, refirieron.

Por su parte, Cumplo México, añadió que armar un presupuesto es la base para comenzar de cero.

“Si no se sabe cuánto está destinando para asuntos del día a día, es necesario iniciar por este factor. Para ello, hay que separar nuestro presupuesto en gastos, ahorros, deudas, diversión e inversión”, expuso.

La plataforma de crowdfunding destacó que aquellas personas que inician su vida financiera dentro del ahorro, como los Millennials o Centennials, deben considerar una regla básica.

“Para llevar a cabo una buena planeación de los ingresos que se obtienen, existe una fórmula sencilla: la estrategia del 50/20/30, donde 50% del dinero del sueldo lo tiene que dedicar a gastos; 20% directamente al ahorro, y 30% a gastos personales, tales como diversión y deudas”, comentó.

De acuerdo con Cumplo México, 51% de los jóvenes que ahorran en México prefiere guardar su dinero en casa.

“Entre las causas por las que la mayoría de jóvenes en México prefieren no tener una cuenta de ahorro en el banco, la ENIF arrojó que a 35% no le alcanza y a 22% no le interesa o no la necesita”, detalló.

Por otra parte, Rodrigo Iñiguez, director comercial de distribución independiente de Skandia México, comentó que contar con un mecanismo de planeación financiera se contribuye a modificar la idea de que no se gana lo suficiente, evita “vivir al día”, además de conocer en qué y cómo se gasta sus ingresos evitando endeudamientos y ofreciendo la posibilidad de iniciar un ahorro o inversión que ayuden ante cualquier eventualidad y, a largo plazo, tener un retiro digno.

Ponga su dinero a trabajar

No basta sólo con ahorrar. Actualmente existe la posibilidad de que sus ahorros le generen ganancias. Para ello, es importante que conozca las alternativas que tiene a su alcance, así como qué medidas tomar a la hora de escogerlas.

“Elegir dónde hacer más dinero es otro punto que no se debe dejar atrás. Es importante ponerlo a trabajar para generar más. Actualmente existen distintas formas para que los ahorros generen intereses, por ejemplo, cuentas de ahorro, certificados de depósito y plataformas fintech”, dijo el cofundador de Doopla.

Por su parte, Paulina Aguilar, directora general de Cumplo México abundó que la idea de invertir su dinero, es que una vez que se llegue a una meta de ahorro, empiece a invertir.

“Es importante que este acumulado se destine a instrumentos de inversión adecuados, ya que estos recursos deben estar en mercados financieros para que puedan seguir fluyendo”, comentó.