7 razones por las que los consumidores consideran que su economía es mejor que la del país

Los mexicanos tienen una percepción más favorable de su situación económica personal que de la del país. Esta brecha, que parece contradictoria, quedó de manifiesto en el Indicador de Confianza del Consumidor de agosto de 2025. Aunque la lógica podría sugerir que la economía de un país y la de sus habitantes van de la mano, la realidad muestra una percepción distinta.

Según la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico), la percepción general de la situación económica se ubicó en 46.7 puntos en agosto, lo que representa un aumento mensual de 0.7 puntos.

Sin embargo, detrás de este dato agregado se esconde una percepción dual: optimismo en las finanzas personales, pero preocupación por el panorama general del país.

¿Por qué existe esta desconexión en la percepción?

La economía conductual ofrece varias explicaciones para esta paradoja. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, compara esta brecha con una metáfora: "es como si los mexicanos vieran su economía hogareña como un bote que pueden remar, mientras perciben la nacional como un mar agitado por tormentas fuera de su control”.

Esta desconexión se debe a una serie de factores psicológicos y estructurales, respaldados por estudios en esta área:

1. Sesgo de optimismo personal: Sesgo de optimismo personal: Las personas tienden a sobreestimar el control sobre su propia vida financiera (por ejemplo, “yo puedo ahorrar o cambiar de trabajo”), mientras subestiman el impacto de factores externos en la economía general. Esto es un sesgo cognitivo documentado por psicólogos como Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía 2002, conocido como “sesgo de optimismo personal”.

2. Mayor conocimiento e información sobre lo propio: Los individuos conocen íntimamente sus ingresos, gastos y planes personales, lo que genera confianza. En cambio, su visión de la economía general se basa en noticias, que a menudo amplifican eventos negativos como inflación, desempleo o recesiones, lo que genera un contraste entre lo que viven y lo que escuchan.

3. Resiliencia personal frente a incertidumbre macro: A pesar de preocupaciones por el empleo (que cayó 0.6 puntos mensuales en los indicadores complementarios) y la economía global, los consumidores confían en estrategias personales como ajustar gastos o aprovechar el nearshoring para mantener sus finanzas. Sin embargo, ven riesgos en la economía general, como los aranceles de Estados Unidos o incertidumbre política.

4. Factores culturales y económicos: En México, la recepción de remesas y la economía informal (53.8% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad al primer trimestre de 2025) pueden reforzar la percepción de estabilidad personal, incluso cuando indicadores macroeconómicos como el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) son débiles.

5. Influencias contextuales: En periodos de incertidumbre, las expectativas sobre la economía caen más rápido que las evaluaciones personales, ya que los consumidores protegen su “burbuja” inmediata.

6. Efecto de la agregación: La economía general es un promedio de millones de situaciones; si muchos ven problemas en otros sectores (como la industria o el comercio internacional), eso pesa más que su experiencia individual positiva.

7. Otras alternativas para el caso de México: Desconexión entre microeconomía y macroeconomía percibida, efecto de redes de apoyo social y familiar, diferencias en el horizonte temporal de evaluación, impacto de choques externos diferenciados, etc.

