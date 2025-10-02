Vuelve a caer la venta de vehículos en Querétaro durante agosto

Querétaro, Qro. La venta de vehículos nuevos registró un nuevo descenso durante agosto, cuando se vendieron 3,143 unidades que representaron una caída anual de 4.8%, de acuerdo con registros de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).

De esa manera, agosto se convirtió en el quinto mes del 2025 con una caída en el registro de compradores de vehículos, informó la asociación.

Tras las bajas anuales que tuvo el sector en los primeros meses del año, en julio la venta de autos tuvo un comportamiento más optimista, al lograr un alza de 6.2%, colocando al estado en el octavo lugar; sin embargo, en agosto se presentó una nueva caída.

Entre enero y agosto en la entidad se comercializaron 23,774 unidades, reflejándose en una variación negativa de 0.3% respecto al mismo periodo del año anterior, precisó la presidenta de la AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda.

Pese a la reducción acumulada, añadió, Querétaro se posicionó en el noveno lugar, entre las 32 entidades federativas, al contribuir con 2.5% del mercado mexicano.

La empresaria explicó que 2025 ha sido difícil para el mercado de distribuidores debido a la incertidumbre en la economía nacional, en parte por las políticas arancelarias de Estados Unidos.

“Ha sido un año difícil para el sector de distribución de automotores; entra la última parte de este 2025, este siguiente trimestre esperemos que mejoren las condiciones, por lo pronto, informar que durante los primeros ocho meses de este año la entidad reportó un total de compras por 23,774 vehículos nuevos, ocupando el lugar nueve”, expuso.

El sector confía en que mejoren las condiciones del último trimestre del año y se dinamicen la colocación.

“Esperemos que el siguiente trimestre, que ya está para cerrar el año, mejoren las condiciones y esto (las caídas en ventas) se debe un poco a la incertidumbre que hemos tenido como país”, expuso.

Por segmento, los camiones concentraron 56.8% de las ventas acumuladas en los primeros ocho meses del año, con 13,497 unidades cero kilómetros; de ese total, 9,053 son vehículos de usos múltiples y 4,444 son camiones.

Las ventas restantes, 43.2%, corresponde a 10,277 automóviles; en este rubro, se colocaron 5,729 autos compactos, 3,285 subcompactos, 1,148 autos de lujo y 115 vehículos deportivos.

Autos híbridos y eléctricos

También en el lapso de enero a agosto, en Querétaro se comercializaron 2,008 unidades híbridas y eléctricas, representaron 8.4% del indicador nacional.

Con ese nivel de ventas, la entidad se mantuvo entre los 10 estados con más vehículos vendidos en el segmento.