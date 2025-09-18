Viakable inaugura el Macro Hub Norte en San Nicolás de los Garza

Monterrey, NL. Viakable, empresa de Xignux, fabricante de conductores eléctricos, inauguró su nuevo centro de distribución Macro Hub Norte, que consta de 12,000 metros cuadrados de extensión, siendo el más grande de la compañía en México.

Es el primer Macro Hub de Viakable. Está previsto habilitar el segundo en los próximos dos o tres años, comentó a El Economista la empresa regiomontana.

Esta infraestructura estratégica busca consolidar las operaciones logísticas de Viakable y optimizar la atención a los distintos mercados en los que participa. El Macro Hub atiende a tres plantas de Viakable y a 13 sucursales.

El acto inaugural contó con la presencia de Juan Ignacio Garza Herrera, director general de Xignux; Carlos Ramos, director general de Viakable; y Arturo Garza,director de Cadena de Suministro en Viakable.

“Este nuevo centro logístico nos permitirá tener más rapidez, mejores costos de operación y atender mejor a nuestros clientes, lo que está alineado con nuestra visión”, comentó Juan Ignacio Garza Herrera.

“Nuestro Macro Hub, localizado cerca de nuestra planta en San Nicolás, nace como un espacio que concentra la compleja logística de nuestras operaciones y nos ayudará a simplificar y mejorar la forma de operar”, señaló Carlos Ramos, director general de Viakable.

Por su parte, Arturo Garza, director de Cadena de Suministro de la compañía enfatizó: “Estamos aquí para inaugurar el Macro Hub Norte, un proyecto que simboliza mucho más que un nuevo edificio: representa la evolución de nuestra cadena de suministro hacia una verdadera cadena de valor”.

Impulsan la innovación en procesos logísticos

En esta nueva instalación trabajarán más de 50 colaboradores de Viakable en espacios seguros, con equipos modernos y sistemas digitales, como la incorporación del Sistema de Administración de Almacenes (WMS), que gestiona inventarios, ubicación de productos, picking y control de almacenes y Sistemas de Gestión de Transporte (TMS por sus siglas en inglés), que planifica rutas, controla flotas, da visibilidad a las entregas y contribuye a reducir costos logísticos, indicó la empresa.

Además, el Macro Hub Norte cuenta con iluminación natural y tecnología LED para ahorro de energía, así como el uso de montacargas eléctricos, lo que está alineado con la agenda de sostenibilidad de Viakable y Xignux.

Con la apertura del Macro Hub Norte, Viakable reafirma su compromiso con la innovación en procesos logísticos y la excelencia en el servicio a sus clientes.

Viakable es líder en la fabricación y comercialización de conductores eléctricos que energizan hogares, negocios y comunidades. Se fundó hace 68 años y cuenta con dos plantas en Nuevo León, una en San Luis Potosí y otra más en Durango, tiene más de 4,700 colaboradores en México y Estados Unidos, así como representantes de ventas y distribuidores en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.