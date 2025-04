Para sustituir importaciones del sector automotriz, es necesario desarrollar a proveedores de otras industrias: CLAUT

Monterrey, NL. México tiene la oportunidad de reducir importaciones en la proveeduría de segundo nivel, pero requiere un enfoque a mediano plazo. En Nuevo León, es esencial desarrollar la proveeduría de sectores como electrodomésticos y electrónico, para que cumplan con las certificaciones de la industria automotriz; también se necesitan incentivos de la banca de desarrollo y la colaboración de universidades para impulsar el avance tecnológico.

Manuel Montoya Ortega, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León(CLAUT), comentó a El Economista: "para desarrollar varios procesos intermedios, como el aluminio para fundición a alta presión, maquinados, estampados y forjas, hay pocos proveedores".

Por ello, enfatizó que se buscará traer proveedores de segundo nivel de otros lugares, y convencer a los que están en otras industrias de la importancia de certificarse para ser proveedores automotrices. "Aquí es donde los incentivos de gobierno podrían ayudar mucho para que estas organizaciones se animen a trabajar en la industria Automotriz".

El inconveniente es que muchas empresas no deciden entrar porque la industria automotriz es muy exigente. Por ejemplo, dijo que no es lo mismo hacer un perfil de aluminio para una ventana que, si no queda exacto se puede ajustar, a fabricar una pieza de aluminio que llega a la línea de ensamblaje y no puede entrar, ya que requiere ajustarse milimétricamente, explicó el directivo.

"Creo que ahí está exactamente la función del Clúster pues somos quienes estamos cerca de las empresas, tanto de las compradoras como de los proveedores para poder identificar a los posibles jugadores que puedan venir al estado a sumarse a la cadena de valor", enfatizó Montoya Ortega.

Consideró que "lo que puede hacer el gobierno federal y la banca de desarrollo es crear programas para facilitar el proceso de certificación e incentivar a que las empresas trasnacionales le compren a los proveedores locales. Todo eso entra en el Plan México, pero hay que detallarlo y ahí es donde los Clústeres podemos colaborar con la federación para aterrizar cómo hacerlo".

Buscarán acercamiento a través de INA y organismos

Cabe mencionar que en el Plan Estratégico a 2030 del CLAUT, que tiene cinco pilares, uno de ellos tiene que ver con fortalecer la integración nacional y el otro con tener mayor influencia en las políticas públicas. El objetivo es cruzar estos dos pilares a través de asociaciones nacionales como la Industria Nacional de Autopartes (INA) y acercarse con el gobierno federal y la Secretaría de Economía para proponer mecanismos que ayuden a ese proceso de integración.

Panorama actual de la industria de autopartes

En México hay más de 2,000 empresas productoras de autopartes en el país, que generan más de 880,000 empleos directos en el sector. El país es el principal proveedor de autopartes de Estados Unidos con 87%, según datos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

"Es una oportunidad de oro para México la sustitución de importaciones; no es una situación de que usted salga aquí y lo pueda hacer mañana, esos son los programas que tenemos que iniciar (alineados con el Plan México). También las universidades juegan un papel importantísimo en lo tecnológico, para que lo puedan lograr", comentó a El Economista, Carlos Salazar Lomelín, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial(CCE), en el marco del Tec Business Summit 2025, que se realizó el el EGADE Business School.