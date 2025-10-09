Sinaloa registra un repunte en la generación de empleos durante septiembre de 2025

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sinaloa cerró septiembre del 2025 con 594,545 puestos de trabajo registrados, lo que representa un incremento mensual de 15,540 empleos y coloca a la entidad como la segunda con mayor crecimiento a nivel nacional, informó el secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas.

En términos anuales, de septiembre del 2024 a septiembre del 2025, Sinaloa sumó 3,007 empleos, ocupando el décimo lugar nacional y rompiendo una racha de siete meses consecutivos a la baja.

“Es un dato muy positivo para el estado, ya que de venir siete meses a la baja ya muestra una recuperación importante el empleo formal en Sinaloa y habla del crecimiento en el estado”, expresó Velarde Cárdenas.

El sector comercio fue el principal motor del crecimiento, con un aumento de 12,123 empleos respecto al año pasado, seguido de otros sectores que mantienen un aporte constante al mercado laboral local.

De acuerdo con información local, dichos resultados reflejan que Sinaloa consolida una recuperación gradual del empleo formal y muestra signos de estabilidad en su economía local.

