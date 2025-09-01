Sigma Alimentos invertirá 336 millones de pesos en el Estado de México

La empresa de alimentos refrigerados, Sigma, expandirá su infraestructura en cuatro municipios de la entidad.

La empresa multinacional mexicana Sigma Alimentos anunció una inversión de 336 millones de pesos para 2025, destinada a la expansión y mejora de infraestructura de sus cuatro plantas ubicadas en el Estado de México.

Este proyecto, que generará 300 nuevos empleos, beneficiará aubicadas a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz y Tepotzotlán.

La compañía dedicada a la producción y comercialización de alimentos refrigerados como carnes frías, quesos, yogures y otros productos cuenta con una red nacional de más de 60 plantas y 179 centros de distribución; en la entidad se localizan cuatro plantas y 13 Centros de Distribución (Cedis) donde trabajan más de 4,500 personas.

La actual administración del Estado de México, a cargo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acumula más de 140,000 millones de pesos de inversión nacional y más de 138,000 empleos formales, de acuerdo con la titular de la secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Laura González Hernández.

Dinamismo

Este anuncio se suma al recién realizado por Grupo SOMAR, compañía dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, por 202 millones de pesos para aumentar su producción de efervescentes y medicamentos sólidos orales en su planta de Chalco, además de dar mantenimiento e instalar una nueva línea de cápsulas de gel en su planta de Naucalpan, con 260 nuevos empleos directos.

Por su parte, Grupo Corporativo Papelera fabricante de artículos higiénicos de papel, anunció que expandirán las operaciones de sus plantas ubicadas en los municipios de Huehuetoca y Tepetlaoxtoc, con una inversión de más de 800 millones de pesos y la generación de más de 225 nuevos empleos.

La cadena minorista Tiendas Neto, anunció una inversión de 210 millones de pesos para la apertura de 55 nuevos puntos de venta en diversos municipios de la entidad, que generarán 400 nuevos empleos en el sector comercio.

Las recientes inversiones representan más de 1,500 millones de pesos en diversos sectores como farmacéutico, alimentos, papelero y de comercio, que emplearán a más de 1,000 mexiquenses.

El “acompañamiento permanente que se le ha dado al sector empresarial, el respaldo a sus proyectos y a las acciones para generar las condiciones que permitan cuidar los proyectos que ya se tienen y atraer nuevos” contribuyen a la generación de generando una economía sólida en beneficio de las familias mexiquenses, informó la Sedeco.