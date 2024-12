Samuel García evalúa vetar aumentos catastrales elevados

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, envió un mensaje por sus redes sociales, donde indicó que se autorizaron las alzas a los valores catastrales de algunos municipios con áreas muy reducidas. Sin embargo, está analizando si habrá veto sobre los aumentos en grandes ayuntamientos, que buscan subir hasta un 30% el predial.

"Algunos municipios grandes, incluso en la capital, tienen aumentos generalizados de hasta un 30% (...) El estado no aumentó ni creó ningún impuesto porque creemos que no está (la economía) para seguir subiendo impuestos, por eso estoy analizando el veto para que no apliquen estos aumentos, pero antes quiero saber tu opinión", dijo el mandatario.

Hace unos días, el gobierno estatal envió un comunicado donde indicaba que el Congreso local solicitaba publicar los decretos con la actualización de valores catastrales. Sin embargo, la administración lo estaría analizando ya que sería en perjuicio de la población.

El gobierno estatal manifestó que los días 12 y 13 de diciembre se enviaron las leyes de ingresos municipales, por lo que era su deber analizar los mismos, si contienen o no los aumentos planteados y ver si existe congruencia entre ambos documentos. Esto, ya que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece en sus artículos 175 y 176 que los ingresos deben estar al mayor detalle posible y contar con elementos que justifiquen el comportamiento proyectado. De no hacerse así, se le remitirán las observaciones pertinentes al Congreso.

Piden garantizar el desarrollo equilibrado y autónomo de municipios

A su vez, Adrián de la Garza, munícipe de Monterrey, en una carta abierta al gobernador Samuel García Sepúlveda señaló:

"Como alcalde de Monterrey y representante de sus ciudadanos me permito dirigirle esta carta para expresar mi inquietud ante la omisión del gobierno del estado en publicar los valores catastrales actualizados para 2025. Esta acción pone en riesgo la operatividad de los municipios de Monterrey y San Nicolás de los Garza, afectando directamente los derechos de los gobiernos municipales y de los ciudadanos que representamos".

Recalcó que "es fundamental recordar que el marco legal de nuestra Constitución estatal establece obligaciones claras que deben ser cumplidas para garantizar el desarrollo equilibrado y autónomo de los municipios", destacó Adrián de la Garza.

Y alertó que la falta de publicación de estos valores catastrales no solo obstaculiza la planeación financiera y ejecución de proyectos prioritarios, sino que también compromete servicios esenciales como la seguridad, infraestructura y programas sociales que son vitales para el bienestar de nuestras comunidades.

rrg