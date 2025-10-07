Restaurantes en Puebla se suman a estrategia de seguridad con equipos para inhibir asaltos

Puebla, Pue. Alrededor de 200 restaurantes en la ciudad de Puebla instalaron botones de alertamiento y cámaras de videovigilancia que están conectados al C5 de Seguridad Pública estatal, para dar certidumbre a los comensales.

Sin embargo, Juan José Sánchez Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que con esos establecimientos apenas se tiene al 40% de socios dentro de la estrategia de seguridad pactada con el gobierno del estado.

Indicó que todo esfuerzo para proteger a los clientes implica una inversión que puede oscilar entre los 8,000 y 25,000 en la instalación de cámaras, las cuales tienen que ser de buena calidad para casos de que ocurra un asalto y, con ello, poder identificar a los delincuentes y aportar pruebas a las autoridades.

Refirió que entre julio y agosto se tuvo una baja de clientes, debido a la ola de asaltos que se desataron, pero se normalizó de nueva cuenta la afluencia.

Comentó que restaurantes de los principales corredores están tomando medidas pertinentes con la mejora o instalación de equipos de videovigilancia, ya que en fines de semana están a su máxima capacidad.

Asimismo, exhortó a los empresarios del sector para que se sumen a la estrategia de seguridad, ya que también deben ser corresponsables de participar con las autoridades y no dejarles todo a las mismas.

Sánchez Martínez dijo que es muy baja la participación de los socios en tener botones de alertamiento y equipos de cámaras, pese a que puede ayudar en caso de ser víctimas de la delincuencia.

“No está demás tomar cualquier tipo de medidas de seguridad con el apoyo del ayuntamiento y el gobierno del estado y, con ello, hacer más efectiva la respuesta policiaca”, comentó.

Puntualizó que en el caso de los establecimientos que no tienen el equipo o la conexión a internet, están dispuestos a hacer la inversión necesaria para protegerse de la delincuencia que tienen como “blanco fácil” los restaurantes.

Exhortó a los empresarios del sector sobre todo los que están en el centro histórico para que refuercen las medidas con monitorear los alrededores de sus establecimientos a fin de inhibir los asaltos y alertar a las autoridades cuando vean sospechosos.