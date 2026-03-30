El CNET pide un equilibrio entre protección de patrimonio cultural y promoción turística

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), presidido por Antonio Cosío Pando, consideró que limitar al sector turístico en la difusión de la cultura mexicana sería una medida de fondo contraproducente y que es necesario lograr un equilibrio adecuado entre la protección del patrimonio cultural y los mecanismos que permiten su difusión responsable a través del turismo.

“En el contexto reciente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionada con el uso de elementos del patrimonio cultural (en Grupo Xcaret), consideramos relevante aportar una reflexión desde la perspectiva del sector turístico”, se mencionó en un comunicado.

Desde su perspectiva, resulta indispensable fortalecer un entorno de certidumbre jurídica que brinde confianza a los proyectos turísticos, particularmente aquellos que, como el turismo cultural, contribuyen a proyectar la identidad del país y a detonar el desarrollo regional.

“México es una potencia turística global, en gran medida, por la riqueza y profundidad de su identidad cultural. La protección del patrimonio cultural —particularmente el de los pueblos originarios— es un principio que el sector reconoce y valora plenamente. Al mismo tiempo, su difusión responsable ha sido una herramienta clave para su preservación, reconocimiento y proyección internacional”, detalló el consejo.

En consecuencia, este lunes, el órgano cúpula del sector turístico privado en México reiteró su disposición para trabajar de manera coordinada con las autoridades culturales y turísticas, a fin de construir soluciones que fortalezcan tanto la protección del patrimonio como su adecuada proyección, en beneficio de México.

Caso Xcaret

El jueves pasado, Grupo Xcaret informó sobre lo determinado por el Pleno de la SCJN relativo a la revisión de un amparo interpuesto oportunamente (ante la decisión del Instituto Nacional del Derecho de Autor que ordenó medidas cautelares para retirar de circulación y exhibición contenidos publicitarios), en donde se subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar el resguardo de dicho patrimonio cultural frente a cualquier uso indebido o no autorizado.

“Grupo Xcaret, fiel a su espíritu de apego a la legalidad, continuará los procesos jurídicos pertinentes hasta llegar a la definición final de la controversia en curso. Como empresa mexicana, reafirma su compromiso social con México y su convicción de seguir trabajando de la mano de las comunidades mayas y sus representantes tradicionales desde el respeto, el diálogo y la colaboración. Es importante señalar que esta resolución no afecta la operación, ni la experiencia de sus visitantes y huéspedes”, se explicó entonces.

En dicho contexto, la SCJN concluyó el 26 de marzo que la afectación alegada por la empresa (que ha argumentado que cuenta con una autorización para el uso de los elementos culturales, otorgada por un órgano denominado El Gran Consejo Maya) era de carácter meramente económico, lo cual no puede prevalecer sobre el interés colectivo de proteger la identidad cultural del Pueblo Maya, por lo que revocó la resolución que había concedido la suspensión definitiva.

Al respecto, el CNET refirió en su comunicado: Empresas mexicanas han contribuido de manera significativa a este esfuerzo, integrando la cultura en experiencias turísticas que generan valor, visibilidad y desarrollo en las regiones. Tal es el caso de Grupo Xcaret, cuya trayectoria ha aportado a la consolidación de destinos como la Riviera Maya, siempre en vinculación con el entorno cultural y social.

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