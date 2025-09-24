Quintana Roo estará presente en la feria Top Resa de París

Cancún, QRoo.- Quintana Roo ha iniciado su participación en la Feria Internacional de Turismo Top Resa que se celebra del 23 al 35 de septiembre en París.

Bernardo Cueto Riestra, informó que ya se han reunido con representantes de Air France y Air Caraibes para incrementar las frecuencias aéreas hacia el Caribe mexicano de cara al Mundial de Futbol en 2026, dada la expectativa que genera el balompié en los europeos.

“Ya nos vimos con las dos aerolíneas, Air France y Air Caraibes. Les manifestamos las grandes posibilidades de rentabilidad que tendrán en 2026 si incrementan sus frecuencias. Nos han compartido que han tenido un buen 2025 con buenos resultados, y bueno, en espera de que puedan tomar la decisión de incrementar vuelos y con ello, poder tener mayor número de pasajeros provenientes de Francia hacia Quintana Roo”.

Previo a ello, Cueto Riestra estuvo también en Madrid para la presentación oficial de México como socio de Feria Internacional de Turismo de España (Fitur), donde adelantó que Quintana Roo muy probablemente ya esté en condiciones de presentar la campaña promocional alusiva al Mundial de Futbol 2026 y los paquetes vacacionales para quienes deseen visitar México a propósito de este encuentro deportivo.

Por su parte, Andrés Martínez Reynoso, director del CPTQ, explicó que Top Resa es una feria donde se dan cita muchas de las principales líneas aéreas y touroperadores europeos, por lo que se convierte un espacio obligado para mejorar el flujo de viajeros desde el Viejo Continente hacia los destinos de Quintana Roo.

“Estamos en una de las etapas más intensas de promoción para nosotros que es el otoño, y eso ya ha incluido la IBTM, especializada en grupos y convenciones; una gira por Latinoamérica con FIT (Feria Internacional de Turismo) en Buenos Aires y ahora esta Top Resa en París que reúne a las principales aerolíneas y agencias europeas”, expuso el funcionario.

La participación de Quintana Roo en este encuentro europeo ha sido ininterrumpida en los dos años previos. En 2024 y en 2023 con una intensa promoción del turismo comunitario a través de la Red de Turismo Comunitario de Quintana Roo, a través de un stand propios y la presencia de empresas turísticas quintanarroenses en búsqueda de fortalecer la promoción del destino y forjar alianzas

Actualmente el mercado francés es el quinto en importancia por volumen en emisión de turistas internacionales hacia Quintana Roo, según el más reciente reporte estadístico de la Secretaría estatal de Turismo.

Aunado a ello, entre enero y julio del presente año, el Aeropuerto Internacional de Cancún ha captado 103,833 turistas galos, lo cual representa el 59% del total de visitantes de ese país que se han captado a nivel nacional en ese periodo.

Es decir, el Caribe mexicano capta prácticamente el 60% de todo el turismo francés que recibe México.