Querétaro busca atraer industria de componentes para semiconductores

Querétaro, Qro. El estado de Querétaro quiere ampliar su participación en la cadena de suministro para semiconductores, un sector en el que actualmente participa en el diseño y ensamble de tarjetas de circuito impreso, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero.

Aunque son pocas las empresas del ramo, estimó que se trata de un nicho con potencial de crecimiento.

El secretario estatal explicó que el desarrollo de esta industria no se basa solamente en la fabricación del semiconductor, sino en la producción de piezas y procesos que forman parte del sector.

Además, la producción del semiconductor, refirió, es intensiva en el consumo de agua, un recurso en el cual Querétaro enfrenta retos para garantizar el suministro; por tanto, la alternativa es incursionar en los procesos complementarios.

“Es lo que queremos que vean que hay potencialidad en la industria de Querétaro, ya sea a través de las tarjetas de circuito impreso, ya sea a través del diseño de estas tarjetas y el empaque. El proceso no es sólo la fabricación del semiconductor, que eso es lo complicado por la cantidad de agua que requiere, sino en el proceso de la elaboración de las tarjetas que se encuentran en todos los productos que podemos ver, es donde hay el valor agregado que queremos dar”, planteó al hablar de la intervención que tendrá el estado en un evento del sector.

En Querétaro entre cinco y seis empresas se dedican a estos procesos; son firmas que producen para diversos clientes, entre ellos, para fabricantes de electrodomésticos.

“Tenemos presencia en el ensamble de estas tarjetas y en el diseño. Son nichos que estamos tratando de atraer, ir un paso adelante de la industria”, mencionó.

Invitado a encuentro del sector

Frente a este escenario, Querétaro fue invitado a una exposición de la industria de semiconductores que se realizará en Estados Unidos; el evento, refirió, será en octubre.

El titular de Sedesu añadió que una de las estrategias de la dependencia es impulsar la presencia de la entidad en este tipo de encuentros, para promover a Querétaro y gestionar inversiones.

“Nos están invitando a una expo de semiconductores en Anaheim, estamos por participar también en una automotriz, etcétera. El equipo de la secretaría está trabajando para tocar todas las puertas que aumenten el monto de inversión”, pronunció.

Uno de los objetivos, expuso, es impulsar la evolución de los sectores económicos; un ejemplo, dijo, es el crecimiento de la industria automotriz que en años recientes transitó de ser un productor autopartes a también crear sistemas automotrices.

El estudio Mapa de ruta: Oportunidades para el Nearshoring de Semiconductores en México -publicado en julio del 2024 por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (Fumec)- identificó seis estados que realizan alguna actividad en la cadena de suministro de semiconductores: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas.

Son localidades que tienen condiciones para ampliar su participación en el sector, sobre todo en materias primas, ensamblaje, pruebas y empaquetado (ATP), diseño básico e intermedio de chips.