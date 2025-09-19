Querétaro se alista para su Feria Internacional Ganadera

Querétaro, Qro. Con la expectativa de superar la derrama económica de 500 millones de pesos del 2024, preparan la próxima edición de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, anunció la secretaria de Turismo del estado, Adriana Vega Vázquez Mellado.

Este año la feria se llevará a cabo del 14 al 30 de noviembre, en el Ecocentro Expositor, localizado en El Marqués, en la zona metropolitana. También se pronostica superar los 350,000 visitantes que se registraron el año anterior.

En este sentido, dependencias estatales, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) y organizadores de la feria anunciaron el programa de espectáculos para el palenque y el teatro del pueblo.

En esta edición participarán las secretarías estatales de Turismo y de Desarrollo Agropecuario, aunadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, también se establecerá un pabellón municipal de El Marqués, además de una muestra de productores locales.

El boleto para acceder a la feria tendrá un precio de 100 pesos; el servicio de estacionamiento tendrá el mismo costo. Habrá acceso gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad e infantes de estatura menor a un metro.

Debido a la demanda de servicio de movilidad que generará la feria, se establecerá un operativo especial con dos rutas gratuitas para los usuarios, de acuerdo con el director de la Agencia de Movilidad del estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos. Para este operativo la agencia dispondrá de unidades que tiene bajo reserva operativa.