Querétaro, Qro. Ganaderos del estado mantienen un complejo escenario ante la tendencia al alza en costos de producción, además de generar un bajo margen de utilidad.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Alejandro Ugalde Tinoco, declaró que los ganaderos están en un riesgo latente, pues a lo largo del año han experimentado un alza de hasta 60% en los costos de producción, situación que presiona a los costos finales.

Uno de los grandes impactos, expuso, lo resienten en el precio de la tonelada del maíz, que ha escalado de 4,200 el año pasado a 8,000 pesos promedio en este año.

Los productores se enfrentan al reto de mantener con abasto sus inventarios, sin embargo -refirió- los ingresos son limitados.

Es un impacto en el costo de producción y costo de la canasta básica. (…) Si queremos mantener el número de animales debemos tener más dinero y seguimos ganando muy poquito. Estamos en un riesgo muy latente, el gobierno federal no ve esto”, declaró.

A esta situación, dijo, se suma la falta de apoyos federales, debido a que -afirmó- no se han restablecido programas que ayudan a amortiguar los efectos de los mercados y las alzas en costos de producción.

“Desde que entró esta administración no se nos ha apoyado. Quitaron prácticamente todos los programas de transferencia, de apoyo ganadero, programa de concurrencia, nos los desaparecieron. (…) Lamentablemente a este día sigue la decisión del gobierno federal de no importar granos transgénicos para consumo pecuario, con eso han movido los mercados”, pronunció.

Aunque los ganaderos locales no han abandonado la actividad, los efectos de esta coyuntura sí se han traducido en una disminución de sus inventarios, sin que se tenga la capacidad financiera de surtirlos.

Alejandro Ugalde destacó que los ovinocultores son uno de los productores con más afectaciones tras la pandemia.

El presidente de la Asociación de Ovinocultores, José Luis Cervantes, destacó que esta rama resintió una disminución en el consumo, así como en los precios finales de los productos.

“Una vez que se nos presentó el asunto de la pandemia, la actividad económica ganadera, hablando de los ovinos, no fue exenta de esta problemática, (…) los precios no han sido los que estábamos manejando antes de la pandemia, siempre los confinamientos pegaron, se reflejó en la cuestión económica. (…) Para los ganaderos que nos dedicamos a la alta genética, la exhibición de los ejemplares no se llevó a cabo y no pudimos ni mostrar el avance genético que teníamos, además de la comercialización, no han sido meses fáciles”, declaró

Los productores de leche pasan por uno de los periodos más difíciles, destacó el presidente de Holstein de México, Esteban Posadas, al explicar que aún cuando se presentó un alza en los precios al consumidor, este no es suficiente para resarcir las problemáticas que vive la industria.

“El sector lechero pasa por una situación como nunca, de mal. Si bien es cierto que en las últimas semanas se ha movido un poco el precio de la leche al público, traemos un año o dos años en los que han subido todos los insumos para la alimentación del ganado y no es suficiente que se hayan subido los precios”, comentó.

En este panorama, productores locales anunciaron que tras la cancelación, por segundo año, de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, se realizarán las exposiciones ganaderas nacionales de holstein, ovinocultores, cunicultores y gallos curritos, del 08 al 19 de diciembre en el Eco Centro Expositor.

A través de las exposiciones buscan contar con una plataforma que les permita colocar su producción e incentivar la actividad ganadera del estado.

