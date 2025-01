Los puertos de Acapulco y Zihuatanejo esperan la llegada de 20 cruceros internacionales

Para este año, se contempla la llegada de 20 cruceros internacionales a los puertos de Acapulco y Zihuatanejo, con miles de turistas que disfrutarán de los destinos de playa guerrerenses.

Al puerto de Acapulco arribarán el MS Náutica, MS Seven Seas Grandeur, MS Vista, Norwegian Joy, Magesty, Norwegian Jade, Braemar, MS Azamara Onward, MS Seven Seas Mariner, Norwegian Encore, MS Regatta, Norwegian Encore y Seven Seas Splendor. En tanto, a Zihuatanejo llegarán The World, Europa 2 y MS Insignia.

De acuerdo con información local, el trabajo coordinado que ha llevado a cabo el gobierno del estado en materia de promoción y estrategia ha permitido la recuperación del turismo de cruceros para los destinos turísticos guerrerenses.

Guerrero se encuentra listo para recibir a los miles de turistas provenientes de diferentes partes del mundo, quienes impulsan la economía local, generando empleos y oportunidades para los residentes.

Los pasajeros y tripulantes de las embarcaciones que llegan a Guerrero disfrutan de las playas, el sol, la gastronomía, las artesanías, los deportes acuáticos y la cultura guerrerense.

