Productores queretanos buscan visibilidad en más anaqueles

Querétaro, Qro. Con el propósito de aumentar la colocación de los productos queretanos, están en curso estrategias para que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) diversifiquen sus canales de distribución.

El secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete, adelantó que con ese propósito se diseñará una caja con productos que se elaboran en la entidad; se estima que participen de 8 a 10 proveedores por cada caja, podrían contener vino, mermelada, galletas, café, entre otros.

En ese sentido, precisó que con Mercado Libre la dependencia trabaja en una iniciativa para generar un marketplace para los productos queretanos, una estrategia que también podrían emplear con Amazon.

“Estamos construyendo una confección de productos queretanos que pueda ser distribuida de manera eficiente en una cajita, son pequeñas ediciones de productos queretanos que nos permitan distribuirlas en una caja”, compartió.

La caja tendrá una presentación especial para distinguir a los productos hechos en Querétaro. El secretario estatal previó que próximamente comience la promoción de este artículo para posicionarlo en la temporada decembrina.

Por medio de este tipo de estrategias, dijo, se busca incidir en aumentar el tiempo de vida de los negocios; ahondó que ingresar a una cadena comercial aumenta las expectativas de permanencia de las unidades económicas.

Mipymes venden en Chedraui

En este contexto, se abrió el registro para que mipymes participen en la feria de productos queretanos que se realizará en Chedraui en el primer trimestre del 2026; será la tercera feria que se realiza en la entidad.

En este proyecto trabajan Chedraui, la Sedesu y el Centro de Competitividad de México (CCMX), con el objetivo de desarrollar proveedores queretanos y que encuentren oportunidades para aumentar sus canales de distribución.

Este 7 y 8 de agosto las marcas locales podrán registrarse para participar en el encuentro de negocios que se lleva a cabo en los mismos días; posteriormente, el CCMX y la cadena de supermercados seleccionarán a las empresas que participarán en la próxima edición de la feria en Querétaro. Chedraui cuenta con más de 50 requerimientos de compra, entre productos agrícolas, perecederos, entre otros.

De momento hay 300 empresas registradas, se seleccionará a entre 20 y 30 que tendrán seguimiento hasta exponer en la feria.

De los 60 proveedores locales que han vendido en Chedraui, al menos 50 se han quedado, explicó la compradora Senior de Chedraui, Claudia Solano Doblado; ahondó que los productos con mayor aceptación son las botanas, salsas y cafés; sin embargo, también se han acercado proveedores locales de mermeladas, galletas y más.

En la actualidad, los productores queretanos que ya venden en la tienda generan ventas mensuales por 1 millón de pesos en la entidad; agregó que es uno de los estados más exitosos, junto con el municipio de Mérida donde venden mensualmente 2 millones de pesos.

La cadena de supermercados también replica este tipo de ferias en otras entidades, como Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, etcétera.

Apuesta por la proveeduría nacional

La compradora Senior de Chedraui explicó que la marca busca impulsar tanto a productores locales como nacionales, con el objetivo de diversificar sus fuentes de proveeduría; refirió que la pandemia de Covid-19 evidenció la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro.

“Chedraui está convencido de que ha llegado el momento de no solamente depender de proveedores locales, sino también de proveedores nacionales. (…) Eso nos va a dar éxito ante situaciones como, por ejemplo, en la pandemia, donde había desabasto para los globales y tendríamos que habernos auxiliado con los nacionales, tenemos muy claro eso y vamos en ese camino, en lograr ser autosuficiente con lo que tenemos dentro de la República Mexicana”, expresó

En la actualidad, la administración estatal tiene colaboraciones con marcas como HEB, Walmart, Soriana, entre otras, con la finalidad de ampliar los canales de distribución de los emprendedores, de acuerdo con el titular de Sedesu.