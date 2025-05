Tiendas de autoservicio evolucionarán a centros de servicios y operativos integrales: CEO de Walmart de México

Las tiendas de autoservicio dejarán de ser solo puntos de venta y se convertirán en centros de servicios y operativos integrales, consideró el presidente y director general de la cadena de Walmart de México y Centroamérica, Ignacio Caride.

Durante su participación en la tercera edición del evento FWD by AMV, organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online, explicó que el modelo de negocio del retail actual evolucionará para responder a las nuevas necesidades de los consumidores.

“El modelo de tiendas va a cambiar, va a seguir siendo relevante, la gente va a seguir yendo, pero se van a convertir en un centro de servicio operativo, tanto para la compra y venta de productos… para enviar mercancía, para la devolución… así como para resolver temas de telefonía, para ir al médico, para la educación, para ofrecer distintas soluciones de necesidades que tiene la gente”, subrayó.

Esta transformación será posible si los retailers adoptan la tecnología como una forma de solucionar problemas, con una visión centralizada al cliente.

En cuanto al futuro del sector, Ignacio Caride opinó que el retail no va a desaparecer. “Va a desaparecer el mal retail, el que no se adapte, el que no sea muy eficiente”, resaltó.

A pesar de los retos que este cambio supondrá, el directivo anticipó una “etapa espectacular” para el retail omnicanal, que combinará lo físico con lo digital y que será impulsado por jugadores o empresas innovadoras, que desarrollarán soluciones cada vez más más avanzadas, aunque “no será fácil”.

“Esto es como cambiarle las alas a un avión que va volando… La tecnología es difícil, hacerla bien, obviamente, es cara”, manifestó el director general de la cadena de tiendas de autoservicio.

Mencionó que tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) todavía prometen mucho más de lo que realmente las empresas minoristas pueden ejecutar a escala.

No obstante, la inteligencia artificial (IA) y la tecnología traerán una disrupción “brutal” en el mundo del retail, enfatizó el CEO de la cadena de supermercados.

Incluso, dijo, que dentro de los procesos de Walmart de México todavía hay muchos procesos manuales que están empezando a optimizar con la ayuda de tecnologías como la IA.

Ignacio Caride consideró que la inteligencia artificial o la tecnología no va a reemplazar el trabajo de las personas, sino que las va a ayudar.

Si bien, algunos trabajos podrían desaparecer, se abrirán otras oportunidades para que las personales realicen otras tareas, donde la tecnología permitirá que esos trabajos sean más relevantes.

“Nuestra compañía es una empresa de gente, liderada por personas, empoderada por la tecnología que ayuda a las personas a ahorrar dinero, a vivir mejor. La gente está en el centro y la tecnología los empodera y los hace más eficientes, más productivos, más efectivos y mejores”, recalcó.

Ajusta estrategia ante cambios laborales

El director general de Walmart México y Centroamérica explicó que ante las reformas laborales en el país —como el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas desde las 48 actuales- han tenido que ajustar sus estrategias para ser más productivos y eficientes, incluyendo el uso de la tecnología.

“Manejamos un negocio y tenemos que hacer funcione y genere la rentabilidad esperada”, afirmó.

Ignacio Caride abundó que ante los cambios macroeconómicos y en un sector donde los márgenes son reducidos, los cambios disruptivos, como la reforma laboral en México, requieren respuestas que apunten a una mayor productividad y eficiencia.

Mencionó que la cadena minorista se mantiene como el mayor empleador privado en México -con más de 200,000 colaboradores en el país- y a pesar de estos desafíos, no prevé cambios en sus planes de inversión y expansión.

“Somos el mayor empleador privado más grande del país, así que pretendemos seguir siéndolo, pretendemos seguir siendo la empresa más grande del país, con base en eso será nuestra capacidad (de adaptar) nuestros procesos, para seguir siendo una gran empresa para trabajar y para invertir”, finalizó.