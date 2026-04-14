Oerlikon amplía sus capacidades de producción en Querétaro

Querétaro, Qro. Oerlikon, compañía de origen suizo, inauguró una celda de manufactura de estructuras tipo panal (honeycomb) para su uso en turbinas, en la planta que opera en la capital de Querétaro.

Aunque el proyecto conlleva una inversión inicial (aproximadamente 20 millones de pesos), se tiene proyectada una inversión total de 50 millones de pesos del 2026 al 2029. Representa 25 empleos, entre ingenieros, operadores técnicos y especializados, de acuerdo con información de la compañía.

Con este lanzamiento la empresa –que desarrolla tecnologías de superficie y materiales avanzados– fortalece sus capacidades aeroespaciales en Norteamérica. El proyecto respalda la creciente demanda de soluciones de sellado de alta temperatura utilizadas en aplicaciones aeroespaciales críticas.

La celda utiliza tecnologías de vanguardia para producir estructuras honeycomb de superaleación, especialmente para sellos de turbina y otros entornos.

A través de las nuevas capacidades, Oerlikon proveerá a ITP Aero, compañía aeronáutica que también tiene operaciones en la entidad.

La manufactura local permite tiempos de entrega más rápidos y una colaboración más cercana con los fabricantes de equipo original (OEM) y con los proveedores de nivel 1 del sector aeroespacial, destacó el director de Ventas y Operaciones LATAM de Oerlikon, Pietro Buccheri.

Como empresa de recubrimientos, destacó, este tipo de inversiones les permite diversificar sus capacidades –que tradicionalmente abastece al sector automotriz– para sumar otros mercados y ser resilientes ante los ciclos industriales.

"El desarrollo de capacidades aeroespaciales a nivel local es una decisión estratégica que tomamos alineada con una visión de crecimiento equilibrado y de largo plazo. Esta nueva capacidad reduce de manera significativa los tiempos de entrega para estructuras honeycomb, ya no tienen que ir a Europa, ya no tienen que hacer importaciones de Estados Unidos, ya lo hacemos aquí mismo y es lo que queremos continuar", declaró.

El grupo suizo lleva 25 años de operaciones en México, donde tiene cuatro plantas, dos de ellas están en Querétaro.

Durante la inauguración de la celda, el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero, refirió que este proyecto es un reflejo de la relocalización, al aproximar la cadena de proveeduría entre dos empresas con operaciones en la entidad.

"Cuando se habla de relocalización, de nearshoring, muchas veces pensamos que es que vengan nuevas empresas, (…) y a desarrollar toda una nueva cadena de suministros, eso es parte del nearshoring, pero lo que realmente vale en la relocalización es lo que está pasando hoy", mencionó.

Querétaro, agregó, está recibiendo inversiones industriales que agregan valor a la cadena de suministro local.

Alianzas y ventajas logísticas

El director general de ITP Aero México, Javier Hervás, coincidió en que este proyecto simplifica la cadena de suministro, al encontrar localmente piezas que antes demandaban del mercado europeo.

"Los honeycomb que se van a producir en esta línea son componentes claves en las turbinas, en los motores más avanzados. (…) Ayudan a asegurar el correcto sellado de las turbinas, cuando estas están en operación, asegurando su fiabilidad y eficiencia. (…) Ya no tenemos que ir a Europa a conseguir los honeycomb, sino que los obtenemos directamente a 10 kilómetros que estamos separados unos de otros", pronunció.

Además de las ventajas logísticas, añadió, esta alianza refleja que las compañías establecidas en la entidad puedan desarrollar productos de alto valor tecnológico. Ambas empresas suman 30 años de colaboración, tres de ellos han ocurrido en Querétaro.