Mundial de futbol genera bajas expectativas a hoteles de Puebla, al no ser sede

Puebla, Pue. El sector hotelero de Puebla tiene expectativas bajas con el Mundial de Futbol, debido a que no se alojará alguna selección participante y, con ello, tampoco llegarán aficionados que la acompañen.

Manuel Domínguez Gabián, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, explicó que al no confirmarse que algún país eligiera a la Angelópolis como su sede de entrenamientos y que jugarán en la Ciudad de México todos sus partidos, pues el sector no verá que haya mejor ocupación hotelera.

Indicó que se habla de la llegada de 300,000 turistas extranjeros, distribuidos en Monterrey, Guadalajara y la capital del país, que son las tres sedes para los partidos en junio, cuando sea el torneo.

En este tenor, dijo que si llegaran a venir a Puebla, 10,000 turistas extranjeros en esos días de competencia, "no es nada esa cifra para ayudar a la actividad de los hoteleros".

Comentó que los empresarios de su agrupación no se pueden generar una falsa expectativa sobre los beneficios que puede dejar al país el mundial de futbol, ya que el derrame económico se concentrará en las tres ciudades que son sedes.

Difícil llegada de extranjeros

Domínguez Gabián dijo que aún cuando Puebla está cerca de la Ciudad de México, es difícil que los turistas que vienen acompañando a sus equipos, se vayan a desplazar a entidades vecinas para conocer algunos lugares turísticos.

Recordó que, cuando Puebla fue sede de partidos en el mundial de 1986, hubo una amplia ocupación de cuartos en los hoteles, ya que la selección de España se concentró durante su participación y llegaron aficionados de ese país, así como de otras naciones, lo que en este torneo de junio no ocurrirá.

En la asociación hay 180 hoteles, con 17,500 cuartos y la generación de 6,000 empleos directos.

El dirigente empresarial confió que Puebla pueda beneficiarse con los dos partidos amistosos que habrá, uno es de España contra Perú y el otro de México contra Ghana, pero será lo mínimo.

Comentó que en este año la ocupación hotelera es del 51% y esperan cerrar en diciembre con el 56%, “lo cual es mucho si en los meses restantes se mantiene baja y eso pasa en todo el país”.

Mencionó que los empresarios del sector tienen una realidad distinta a las autoridades, porque resienten la baja actividad sobre todo a principios de año por "la cuesta de enero".