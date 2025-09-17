México apuesta por fortalecer vinculación internacional de los gobiernos subnacionales

Querétaro, Qro. La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), del gobierno federal, planea reforzar la cooperación internacional desde los gobiernos subnacionales.

Ante ese propósito, y visualizando el potencial de fortalecer la relación de los gobiernos locales con la región de Asia-Pacífico, la Amexcid y la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (Amaie) firmaron un convenio de colaboración.

El convenio es una oportunidad para articular esfuerzos con el Gobierno de México, los gobiernos estatales y municipales, trabajando directamente con cada demarcación para identificar prioridades, así como áreas de cooperación, puntualizó la directora ejecutiva de la Amexcid, Alejandra Del Moral Vela.

El primer propósito, enlistó, es facilitar la participación activa de los estados y municipios en los proyectos de cooperación internacional; el segundo, fortalecer las capacidades locales mediante formación técnica y acompañamiento; el tercero, acompañar y abrir espacios para crear alianzas estratégicas con actores internacionales, multilaterales y de cooperación.

Respecto a la participación que tiene México en el extranjero, en materia económica destacó que es el principal exportador de aguacate y de flores; además de contar con algunos de los centros logísticos más importantes en el continente, localizados en el Estado de México y en Querétaro.

“La cooperación internacional generalmente se ve en lo federal y de lo federal lo estatal; y lo que nosotros queremos con esto es bajarlo hasta los municipios, los municipios son quienes verdaderamente enfrentan el problema día a día y creemos que si tenemos servidores públicos mejor capacitados, mejor acompañados, con mejores recursos -no sólo financieros sino pueden ser capacitaciones técnicas, científicas o que venga gente a acompañarlos- pueden dar mejores resultados”, explicó.

La estrategia permitirá fortalecer la cooperación internacional en diversas áreas; si bien el principal socio cooperante de México es Alemania y el segundo es Japón, destacó que hay un gran potencial en la vinculación con la región de Asia-Pacífico.

Uno de los aspectos primordiales, argumentó, es la vinculación en materia de capacitación técnica y científica, no obstante, la gama de áreas es amplia y dependerá de las particularidades de cada entidad y municipio.

En materia educativa existen becas internacionales que son poco conocidas, por ello, en el 2026 aumentarán su difusión; en materia financiera, ahondó que México forma parte de fondos internacionales con Chile y con Uruguay.

“Con Emiratos Árabes estamos tratando de abrir una forma de cooperación, ya sea en infraestructura, ahora con los trenes o en temas de inteligencia artificial”, mencionó respecto a las oportunidades de colaboración.

En ese sentido, Querétaro fue sede del foro Cooperación internacional desde la mirada local, en el marco del evento se realizó la firma de convenio entre Amexcid y Amaie.

Aumenta la vinculación internacional

En la última década ha incrementado la cooperación internacional de México, declaró la representante del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro en la Ciudad de México y presidenta de la Amaie, Paloma Palacios González.

Al citar el Mapeo de proyectos y acciones de cooperación internacional, precisó que entre 2011 y 2016 México participó con más de 150 proyectos locales; y, tan sólo en el 2024, se registraron 259 proyectos en las 32 entidades federativas, en áreas de turismo, salud, medio ambiente, educación y desarrollo económico.

“Como presidenta de la Amaie, una línea prioritaria ha sido impulsar la coordinación con la Amexcid para fortalecer la participación de gobiernos estatales y municipales en esquemas de colaboración internacional, nos ha permitido facilitar el acceso a financiamiento directo y asistencia técnica”.

Querétaro ha firmado 68 acuerdos interinstitucionales de hermanamiento y de cooperación, en el ámbito económico, social, educativo, cultural y técnico; cuenta con esquemas de cooperación con diversos países y regiones del mundo, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Francia, India, Suecia, Japón, China, Corea, Países Bajos, Ucrania, Israel, Portugal, la Unión Europea, entre otros.

Como parte del intercambio internacional, la entidad implementa el programa Beca Embajadores (estancias académicas); y en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), se impulsó la integración de proveedores de autopartes en la cadena de suministro de automóviles japoneses.

Durante el foro y la firma del convenio, el gobernador Mauricio Kuri González mencionó la participación del estado en el mercado exterior, al exportar anualmente casi 18,000 millones de dólares.