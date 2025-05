Megaproyectos de infraestructura requieren plan integral para detonar desarrollo regional: CICM

Las obras infraestructura no bastan si no vienen acompañadas de un plan integral para la zona, “históricamente, en el sureste, cuando terminan las grandes obras, el empleo cae si no hay un desarrollo regional paralelo”, en el caso concreto de los estados del sur como Tabasco, con Dos Bocas; y Quintana Roo, Campeche y Chiapas, con el Tren Maya se observa que hizo la construcción “pero no se desarrolló la región de manera integral” señaló Mauricio Jessurun Solomou, presidente del consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles Mexicanos (CICM) en rueda de prensa.

La planeación integral será uno de los ejes del 33 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre de 2025 bajo el lema 'Ingeniería de vanguardia con responsabilidad social', con el que el Colegio asume el reto de promover una infraestructura que responda a las exigencias de un país en transformación.

Entre los temas prioritarios para el sector de la construcción mexicano destacan la creciente demanda de infraestructuras sostenibles con resiliencia ante los desafíos climáticos y sociales, los cambios digitales y de innovación; con Inglaterra como país invitado.

Agua un reto constante

“En 1900, teníamos 31,000 metros cúbicos por habitante al año; hoy, con 130 millones de habitantes, apenas alcanzamos 3,100 metros cúbicos per cápita anuales”, este descenso impulsado por el crecimiento poblacional y el cambio climático, también requieren el compromiso del sector para planear soluciones de infraestructura, explicó Jesús Campos López, director General del 33º Congreso Nacional de Ingeniería Civil.

El desafío actual es “hacer más con la misma disponibilidad hídrica” ya que la cifra per cápita se redujo 90% en poco más de un siglo, “debemos insistir en una organización de muy largo plazo; nadie anticipó esta crisis en el pasado, y no podemos permitirnos ignorarla ahora”, advirtió.

En particular, el Valle de México enfrenta un déficit anual de más de 700 millones de metros cúbicos de agua, “para solucionarlo, debemos reducir la extracción del acuífero” y contemplar la importación de agua de otras regiones, “actualmente ya importamos un tercio del consumo total”, pero el problema central radica en que as tarifas actuales no reflejan los costos reales del servicio, lo que promueve el desperdicio: mientras en el Valle de México se consumen 300 litros por persona al día, en ciudades como León el consumo es de apenas 150 litros, “la diferencia está en las tarifas” agregó el especialista.

Continuidad en las inversiones

“Hoy más que nunca, México necesita planear con visión de futuro para responder con infraestructura adecuada a las necesidades de la población, con soluciones técnicas que garanticen seguridad, eficiencia, calidad y sostenibilidad. Se estima que se requiere una inversión del orden del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) para lograr un desarrollo sostenido, impulsar nuestra economía y fortalecer la competitividad ante los retos de la globalización y las oportunidades de nearshoring”, dijo Jessurun Solomou.

Los preparativos iniciaron en abril en Chihuahua con la primera reunión regional, con los colegios, organizaciones gremiales, instituciones académicas, dependencias federales y estatales que trabajan en la región norte. En julio se dará la segunda reunión regional en el Estado de México para todos los estados del centro de la República. “En agosto en Chiapas cerraremos la ruta con la tercera reunión regional”.

Las obras de infraestructura deben servir para detonar el desarrollo regional. Si el Plan México y otros esfuerzos logran este objetivo, veremos prosperidad; como ejemplo, Jessurun Solomou agregó el caso del Tren Interoceánico, donde sí existen polos de desarrollo en construcción que atraerán industrias y generarán empleos, “el proyecto resulta interesante y rentable porque, al conectar ambos océanos, facilitará el flujo de mercancías y, con los polos de desarrollo, impulsará la economía local en una zona que urgentemente necesita crecimiento”. Para lograrlo es crucial la coordinación entre infraestructura, inversión privada y políticas públicas que fomenten el crecimiento sostenible.