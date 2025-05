Tren Maya declara desierta licitación para su nuevo call center

El nuevo call center para el Tren Maya tendrá que esperar. Este lunes, la empresa militar de mismo nombre declaró desierta la licitación pública que tenía en marcha porque las tres firmas que llegaron a la evaluación económica presentaron ofertas superiores a lo estimado (en dichos casos fueron mayores a los 11 millones de pesos).

El paso siguiente es iniciar un nuevo proceso bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres empresas.

“Con sustento en la evaluación económica, realizada de acuerdo con el criterio de evaluación de puntos y porcentajes, se determinó que los licitantes B Drive It, Infocredit y TyT Logística y Servicios presentaron propuesta económica, cumpliendo con sus respectivos requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos; no obstante, al realizar el análisis correspondiente, se observó que rebasan la suficiencia presupuestal autorizada para esta contratación, motivo por el cual… no pueden ser consideradas como solventes económicamente” detalló Tren Maya.

Los servicios de la firma privada que se pretende contratar tendrán como fecha límite el 30 de junio del 2026.

En el caso de B Drive It, su propuesta para hacerse cargo del centro de contacto para atención a clientes fue de 13 millones 241,359 pesos, la de TyT Logística y Servicios de 11 millones 452,885 pesos y la de Infocredit de 11 millones 073,452 pesos.

De acuerdo con el acta de fallo del proceso, las propuestas de Centro de Contacto y Conocimiento y de Grupo Vanguardia en Información y Conocimiento no lograron superar la evaluación técnica.

Pese a la declaratoria de fallo desierto, el Tren Maya no tiene afectación por el servicio requerido, porque cuenta ahora con uno en el que labora personal interno y externo.

Con el nuevo call center, la empresa militar contará con atención personal (de 06:00 a 22:00 horas, tiempo de Mérida, Yucatán, donde estará ubicado físicamente) y de Chatbot (24 horas), en los idiomas inglés y español.

El tiempo promedio de resolución de las llamadas deberá ser no mayor a 10 minutos, con un tiempo ideal de entre cuatro y seis minutos para agentes humanos. Respecto al tiempo promedio de respuesta en las llamadas, éste deberá ser menor a 60 segundos, con tiempo ideal no mayor a 20 segundos.