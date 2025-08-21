Manufactura da señales de recuperación, aunque persiste la contracción: Caintra Nuevo León

Monterrey, NL. Los indicadores de la Encuesta de Expectativas Económicas de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) mostraron una ligera recuperación con respecto al mes anterior, principalmente en las variables relacionadas con la producción. Sin embargo aún permanecen en la zona de contracción con poca actividad del sector industrial.

Entre las variables que mostraron una recuperación se encuentran el indicador de nuevos pedidos, que avanzó 3.57 puntos en julio respecto al mes anterior y se ubicó en 44.20; a su vez, el volumen físico de producción subió a 44.92 puntos; y el índice de capacidad utilizada aumentó a 45.84 puntos y se mantienen en la zona de contracción, por debajo de los 50 puntos.

En contraste, los indicadores de comercio exterior, así como el número de trabajadores y los inventarios, registraron caídas.

En particular, las exportaciones cayeron 2.70 puntos para situarse en 38.80, su nivel más bajo en lo que va del año; mientras que las importaciones retrocedieron 0.54 puntos a 42.43.

El índice del número de trabajadores disminuyó ligeramente en 0.53 puntos para ubicarse en 46.53 durante julio.

Por el lado de los precios, el indicador de precios de sus productos tras haber mantenido una tendencia a la baja desde inicios del año, alcanzó 51.2 puntos manteniéndose sobre el umbral de expansión. Por su parte, el índice de precios de las materias primas permaneció prácticamente sin cambios con 59.44 puntos.

El panorama político se ha mantenido durante los últimos ocho meses consecutivos como el principal obstáculo para el desempeño empresarial, de acuerdo con 42.6% de los encuestados.

Le siguen una actividad económica débil, factor que ha ganado relevancia a lo largo del año, y el entorno internacional adverso, ambos señalados por más del 38% de los encuestados.

Siguen invirtiendo pese a incertidumbre

Por último, el número de empresas que realizaron alguna inversión en maquinaria, equipo o construcción alcanzó su mayor nivel en el año, con 29%, lo que representó un aumento de 13 puntos porcentuales comparado con el mes anterior. No obstante, aún por debajo del 36% de compañías que realizaron alguna inversión en julio de 2024.