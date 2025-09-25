Buscar
Jalisco recibió 6.4 millones de turistas durante verano y puente patrio: Secturjal

Según la dependencia, la derrama económica ascendió a 13,800 millones de pesos.

Puerto Vallarta recibió un millón de visitantes durante las vacaciones de verano y el puente de las fiestas patrias. Foto EE: Archivo

Patricia Romo

Guadalajara, Jal. Durante las vacaciones de verano (julio y agosto), y el puente por las Fiestas Patrias, Jalisco recibió 6.4 millones de visitantes que dejaron una derrama económica de 13,800 millones de pesos, informó la Secretaría de Turismo estatal (Secturjal).

La dependencia precisó que solo en el puente vacacional de Fiestas Patrias, la entidad recibió medio millón de turistas y una derrama de 983 millones de pesos.

Por vía aérea, la ciudad recibió 3.3 millones de turistas a través del aeropuerto internacional de Guadalajara, cifra que supuso un crecimiento de 3.1% en viajeros nacionales y 1.7% en comparación con el verano de 2024.

Puerto Vallarta

De acuerdo con Secturjal, Puerto Vallarta, el principal destino de playa de Jalisco, recibió un millón de visitantes que dejaron una derrama superior a los 6,054 millones de pesos.

Los Pueblos Mágicos más visitados fueron Tequila, Tapalpa y Mazamitla con 320,000 visitantes y una derrama de 604 millones de pesos.

