IP ve difícil que gobiernos en Puebla compren sólo a Pymes

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) admitió que es difícil que autoridades en Puebla cumplan al 100% la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, para garantizar que 80% de sus compras las hagan con micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), porque los negocios tampoco aceptan del todo condiciones de precios y tiempos de pagos.

César Bonilla Yunes, presidente del organismo, también dijo que eso no es excusa para que los gobiernos dejen de proveerse a nivel local, porque en otros sexenios hacían negocios al margen de la ley.

A poco más de un mes de que los ediles cumplan el primer año de funciones, indicó que no todos de la zona metropolitana tuvieron voluntad para hacer sus compras de suministros con negocios locales.

No obstante, consideró que es difícil sólo proveer de insumos a los gobiernos, debido a que se descuidaría el resto del mercado.

“Si bien hay certidumbre de pago cuando se trabaja con gobierno, para los proveedores de equipo de computo, papeleria, materiales de limpieza, entre otros productos, a veces no gusta castigar sus precios cuando se tendrán contratos de un año”, ahondó.

Bajo este contexto, recordó que la ley mencionada da la posibilidad de subir 2 o 3% los precios para competir contra otras empresas, pero no todos están de acuerdo e interesados en participar bajo esas condiciones.

“Lo que hemos buscado es que la diferenciación de precios sea mejor del 15%, lo cual sí interesaría a las empresas de Puebla para participar más por vender insumos al gobierno estatal y los ayuntamientos”, explicó.

Bonilla Yunes puntualizó que el consumo interno de autoridades no es malo, ya que estaría a la mitad del 80% que obliga la ley, pero también podría subir un poco más con los ajustes necesarios en el tema porcentual de subir los precios.

Indicó que el gobierno estatal gasta en bienes y servicios alrededor de 7,000 millones de pesos al año, por lo cual hay oportunidades de ser proveedor, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de transparencia.

Reconoció que igual algunas Pymes insistieron que se castiga precios como proveedor de los gobiernos, por ello prefieren apostar más por fortalecer su mercado.

En lo que sí quiso insistir con las nuevas autoridades tanto del estado y municipios, es que asuman el compromiso de aumentar sus compras de insumos.

En este tenor, dijo que hay municipios sobre todo de la zona metropolitana que tienen la posibilidad presupuestal de no sólo comprar productos sino contratar más servicios con empresas locales.