COE en Puebla exige a desarrolladores reparar afectaciones en viviendas nuevas

Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) hizo un llamado a las autoridades para que revisen que las desarrolladoras cumplan con la calidad de las viviendas que están haciendo en Puebla, ya que en el último mes están apareciendo denuncias de compradores.

A raíz de las denuncias en redes sociales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tuvo que suspender a la empresa Atria Hogar, por incumplimientos en contratos, ya que no atendía los defectos de los inmuebles nuevos.

César Bonilla Yunes, presidente del COE, exigió al Infonavit y al Fovissste que sean más cuidadosos en cuanto a revisar la calidad que ofrecen las constructoras en las casas que hacen y que se ofrecen a través de los créditos que tienen los poblanos.

Indicó que no pueden darse casos de este tipo, sobre todo cuando las desarrolladoras se supone que son evaluados por organismos federales para llevar a cabo proyectos de vivienda.

Reconoció la promoción de las autoridades estatales por atraer inversiones, pero en el caso de inmobiliarias debe darse una revisión de los proyectos para otorgar permisos de construcción, ya que también hay quejas de que se hacen casas en zonas poco transitadas y a los compradores engañan con la promesa de que habrá urbanizaciones.

Mencionó que en la periferia de la ciudad se viene dando el crecimiento inmobiliario, pero falta un reordenamiento, lo cual debe ocurrir desde que se presentan los proyectos para el trámite de permisos.

Bonilla Yunes comentó que las quejas en redes sociales contra inmobiliarias tiene que ser un llamado de atención para las autoridades, porque ello demuestra que puede haber hasta corrupción en autorizar nuevos desarrollos que no cumplen con la calidad.

Indicó que al COE preocupa que los empleados hagan uso de sus créditos y no reciban casas de buena calidad o los defectos salgan al poco tiempo de ser ocupadas.

Consideró que la suspensión de inmobiliarias no es suficiente, ya que se debe obligar a los constructores a reparar las afectaciones de forma inmediata.