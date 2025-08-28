Inversionistas de EU muestran interés por construir un hub médico en Cancún

Cancún, QRoo. Inversionistas de Estados Unidos están interesados en invertir en un centro médico de especialidades que atienda desde Cancún tanto a pacientes de la Unión Americana como a población nacional.

Así lo dio a conocer la gobernadora Mara Lezama, tras reunirse con más de 100 inversionistas estadounidenses en la CDMX el pasado 27 de agosto:

“Nos presentaron un proyecto de salud para convertir a en Cancún en un hub para poder atender evidentemente a las y los quintanarroenses, pero también a nuestros turistas nacionales y a gente que vive en Estados Unidos y han elegido México, específicamente Quintana Roo, lo quieren en la zona norte del estado”.

Los planes para este emprendimiento de salud arrancan con una inversión inicial de 35 a 50 millones de dólares, la cual incluye la creación de una universidad de la salud:

Se trata de especialistas de origen mexicano que por distintas circunstancias se fueron a vivir a Estados Unidos, pero están interesados en ofrecer “servicios de calidad” desde Cancún. “Estoy hablando de especialistas del corazón, neurólogos, cirujanos en traumas que a través de este proyecto pudieran venir a dar las consultas y operar, es un grupo muy importante de médicas y médicos y yo espero poder avanzar en este gran proyecto”, expuso la mandataria.

Añadió que el proyecto de universidad de la salud incluido en este emprendimiento tiene como objetivo convertirse en un semillero de doctoras, doctores, pero también de enfermeras y enfermeros, en función de la gran demanda de jóvenes por estudiar medicina en nuestro país.

Además, dijo, también existe interés de empresarios estadounidenses para invertir en el desarrollo de tecnología aeroespacial, derivado de la conectividad aérea y ferroviaria que ofrece el polo del bienestar en Chetumal.

“Es una empresa que está muy interesada en venir porque hay grandes atractivos y no podemos perder de vista la conectividad que tenemos con la costa Este (de Estados Unidos) que la tenemos aquí pegadita”, añadió la mandataria.