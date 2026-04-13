Proyectan posicionar a Querétaro en la industria del die casting

Querétaro, Qro. Desde la región Bajío, Querétaro podría consolidarse como un referente en la industria del die casting (fundición a presión), un proceso productivo que vive retos como la dependencia de las importaciones de aluminio, el encarecimiento de este elemento y el déficit de talento especializado, plantearon expertos en la rama.

La entidad tiene cualidades para convertirse en un hub para esta industria y ser punta de lanza en América, un primer paso podría ser la instalación del Instituto Mexicano de la Fundición, propuso el fundador y CEO de Die Casting Expo, José Luis Grajales Zaldívar.

De cara a las necesidades que tiene la industria, dijo, las soluciones deben venir del propio sector; con esa premisa, anunció la creación del instituto, cuyo lanzamiento ocurrirá en la séptima edición de Die Casting Expo México (15 y 16 de abril en el Querétaro Centro de Congresos).

“En atención a las necesidades que tiene la industria, (…) la solución no va a venir de las instituciones externas, la solución tiene que venir de nosotros, vamos a hacer en lanzamiento del Instituto Mexicano de Fundición, donde nos vamos a enfocar y apoyarnos en empresarios como ustedes que den las directrices para que este instituto”, comentó.

En tanto, pugnó porque el instituto se consolide en Querétaro, de la mano de organizaciones como la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y de la Sociedad Mexicana de Fundidores.

“Hacer una vertebración de varias asociaciones y varias empresas para crear este instituto y a nosotros nos daría mucho gusto que se quedara aquí, que no se vaya a Nuevo León o a Saltillo que son ciudades muy potentes en cuestión metalúrgica, pero nosotros queremos posicionar a Querétaro haciéndolo un hub internacional del aluminio, que empiece a posicionarse la ciudad como la punta de lanza a nivel América y crear aquí este hub y empezar con este instituto”, expresó.

Una de las funciones del nuevo instituto será formar cuadros de talento especializado en la manufactura de piezas a través de procesos de inyección de metales y en áreas de toda la cadena productiva.

A nivel nacional se tiene identificadas al menos 350 empresas dedicadas a la inyección de aluminio, sin embargo, es un directorio que todavía se está alimentando, ya que hay compañías que trabajan en otros sectores (que producen muebles, tapas de perfumes, etcétera) que realizan este proceso y que también se les considera inyectoras.

El presidente de Canacintra en Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez, habló de la dependencia que tiene México de la importación de aluminio y de la necesidad de crear estrategias de integración para sustituir importaciones, sobre todo ante las afectaciones por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Se encarece el aluminio

La industria también se enfrenta al encarecimiento del aluminio en aleación, que derivado de la movilización en Medio Oriente aumentó casi 22% su valor, explicó el CEO de Grupo Fracsa Alloys, Francisco Ruíz.

Emiratos Árabes es una de las regiones de donde México importa más aluminio, sin embargo, el bombardeo a plantas de esa nación está elevando su precio.

Al año, precisó, México consume casi 2 millones de toneladas de aluminio, de las cuales 1.8 millones son producto de importación y el volumen restante deriva del reciclaje. Gran parte del aluminio que se procesa en el país, se moviliza a través de la industria automotriz.

México no produce aluminio, aunque existía una planta que cerró hace 30 años, con lo que prácticamente desapareció la producción en el país.

En su intervención, el CEO de Die Casting Solutions, Mario Negrete, mencionó la incursión de empresas originarias de India y de China que se están instalando en el país, frente a la baja participación de empresas mexicanas; al respecto, habló de los retos para emprender en el ramo: falta de recursos, financiamiento, facilidades para empezar una empresa, déficit de personal capacitado.

En este contexto, anunciaron la séptima edición de Die Casting Expo México, donde se expondrán 150 empresas; están programadas 40 citas de negocios y esperan 2,000 visitantes.