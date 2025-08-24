Incendio en centro de rehabilitación de Monterrey deja tres mujeres muertas y 5 personas intoxicadas

Monterrey, NL. Un incendio registrado esta madrugada en un centro de rehabilitación en Monterrey, ha dejado un saldo de tres mujeres fallecidas, --dos de ellas menores de edad--, así como cinco personas intoxicadas y una menor desaparecida, informó Protección Civil de Nuevo León.

Dos menores fallecieron en el lugar y una adulta murió en el hospital. Las cinco personas intoxicadas ya se encuentran en un área segura. En total 10 personas fueron evacuadas.

El incendio inició a las 5:28 horas y logró controlarse a las 7:00 horas, en la calle José María Mier y Adolfo López Mateos, en la Colonia Burócratas del estado, en Monterrey.

Para atender el siniestro acudieron: Protección Civil de Nuevo León y de Monterrey, Bomberos del estado, Cruz Roja, CRUM, Policía de Monterrey, Servicios Periciales de Incendios y Servicios Periciales y se acordonó la zona.