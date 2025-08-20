El arte de catar chocolate: Monterrey será sede de Certificación Internacional

Monterrey, NL. Reconocer un buen chocolate es todo un arte que despierta los sentidos. Productores, reposteros y chefs especializados en pastelería afinan el olfato, la vista, el gusto y hasta el tacto para descubrir los matices del cacao: su brillo, aromas, intensidad de sabor y la sensación que deja en el paladar.

Por ello, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) Nuevo León anunció la Certificación Internacional para Catador de Cacao, que se realizará del 25 al 27 de agosto en el Instituto Regiomontano de Hotelería, ubicado en el centro de Monterrey.

La certificación estará a cargo de Maricel Presilla, especialista en Cacao. El objetivo es fortalecer la panificación, la repostería y la alta cocina local. En México existen alrededor de 60,000 panaderías tradicionales, y en Nuevo León operan 2,064 establecimientos de panificación, que junto con restaurantes y cafeterías representan un área de oportunidad para integrar el Cacao y ofrecer experiencias únicas a los comensales.

Kathia Guajardo Bosques, presidenta de Canirac Nuevo León subrayó que la gastronomía de Nuevo León es una de las principales fortalezas del estado, pues genera empleos, impulsa las cadenas productivas y proyecta la identidad norestense a nivel nacional e internacional.

Actualmente, la entidad concentra más de 21,000 establecimientos restauranteros, de los cuales el 90% son pequeñas y medianas empresas.

“Queremos invitar a todos los restauranteros y panaderos de Nuevo León a aprovechar esta certificación, que les permitirá diferenciarse y enriquecer sus propuestas gastronómicas con el cacao, un producto emblemático de México”, señaló.

El anuncio contó con la participación de chefs, académicos y productores, quienes coincidieron en que el Cacao no sólo tiene un valor cultural, sino también un potencial estratégico para diversificar y elevar la competitividad del sector gastronómico de Nuevo León.