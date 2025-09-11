Impulsan turismo en Los Altos de Jalisco con nueva Ruta del Tequila

Guadalajara, Jal. Para dar mayor impulso al tequila, como símbolo de identidad mexicana y jalisciense, empresas tequileras y la secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal) presentaron la nueva Ruta del Tequila de Los Altos.

El nuevo producto turístico del estado, busca destacar la riqueza cultural, histórica y productiva de la región alteña, donde se producen algunas de las marcas más reconocidas de esta bebida emblemática.

Además de impulsar el turismo en los municipios productores, la nueva Ruta del Tequila busca también posicionar a la región de Los Altos de Jalisco como un destino estratégico dentro del mapa turístico nacional e internacional, ofreciendo experiencias en torno al agave, la producción artesanal del tequila y las tradiciones que dan vida a esta bebida que obtuvo la primera Denominación de Origen en el país.

La Ruta del Tequila de Los Altos la integran ocho municipios: Acatic, Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, Jesús María, Atotonilco El Alto, Ayotlán y Tototlán, mismos que concentran 75 productos y experiencias turísticas; cuenta con 1,691 habitaciones de hotel y 533 establecimientos de alimentos y bebidas.

La primera Ruta del Tequila se encuentra en la región Valles de Jalisco que incluye el municipio y Pueblo Mágico de Tequila; fue creada en el año 2006, justo cuando la UNESCO declaró el “Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales del Tequila” como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

No obstante, en la región de Los Altos se encuentran asentadas al menos un centenar de destilerías. Según datos del Consejo Coordinador Industrial Altos Sur, la mayor cantidad del tequila que se exporta al mundo, sale de la región Altos Sur y, específicamente, de dos municipios, Atotonilco El Alto y Jesús María, sale el 90% de las exportaciones de tequila.

De acuerdo con el Consejo Coordinador Industrial Altos Sur, tan solo en 2023 las exportaciones tequileras de esa región ascendieron a 2,500 millones de dólares, ya que en esta zona se producen, entre muchas otras, marcas como Teremana del actor Dwayne Johnson "The Rock", en el municipio de Jesús María, así como Casamigos y Tequila Don Julio de la británica Diageo en Atotonilco El Alto.

Atractivos para el Mundial 2026

La titular de Secturjal, Michelle Fridman, indicó que en principio, se sumaron a la ruta 16 casas tequileras por lo que se trata, dijo, de un producto turístico activo, con potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo.

Las destilerías de la región en colaboración con las autoridades estatales, desarrollan nuevas experiencias para que operen antes del Mundial de Fútbol FIFA 2026, ya que se prevé que el evento deportivo traerá al estado cerca de tres millones de visitantes.

Entre las propuestas, se encuentra el museo interpretativo de Tequila Clase Azul; Reserva de Los González ofrecerá actividades ecuestres entre campos de agave; Tequila Don Julio desarrollará el centro denominado “Mundo de Don Julio” que incluirá restaurante, museo y experiencias integradas, y Tequila Campo Azul ofrecerá “El Tesoro de los Altos”, una propuesta con cabañas, recorridos por campos de agave, actividades en cuatrimoto y talleres de cata.

Por su parte, Tequila San Matías presentará una experiencia “De la Granja a la Mesa”, en una zona de producción agrícola, combinando gastronomía local con tequila; y Casa Loy desarrollará una experiencia de maridaje con cocina tradicional vinculada al tequila.

La tierra roja de Los Altos

"Es un proyecto muy interesante; vale la pena que si ya conocen algo de la industria tequilera en la región Valles, vale mucho la pena que también conozcan la cultura de Los Altos de Jalisco, que conozcan a su gente, que conozcan su tierra, su región y sus procesos", comentó a El Economista, Mauricio Camarena, propietario de Tequila Carrera, producido en la destilería familiar La Arandina, en el municipio de Arandas.

Mauricio Camarena explicó en entrevista con este medio, las características que hacen diferente y único al tequila producido en la región de Los Altos.

"No hay tequilas malos, hay diferentes perfiles; los productores de Arandas, particularmente nosotros, Tequila Carrera, estamos prácticamente a 2,160 metros sobre el nivel del mar y tenemos una tierra roja que es muy rica en óxido ferroso y tiene muchos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que le da un dulzor increíble a nuestro agave que nos da un tequila con características florales y dulces. También, por supuesto, el agua que obtenemos aquí en Los Altos de Jalisco, es diferente; de hecho, es diferente en cada destilería porque cada una tiene su propio ADN desde el agua que utiliza", detalló.

Cinco rutas turísticas de bebidas

El lanzamiento de la Ruta del Tequila de Los Altos se realizó en Casa Sauza, el marco de la vigesimoséptima edición del Concurso Mundial de Bebidas Espirituosas de Bruselas que concluye este viernes 12 de septiembre, al que asisten las principales autoridades del certamen y 150 jueces internacionales provenientes de 42 países.

Secturjal trabaja actualmente en cinco rutas turísticas vinculadas a bebidas. La Ruta del Tequila ya consolidada en la zona del Paisaje Agavero; la nueva Ruta del Tequila de Los Altos; la Ruta de la Raicilla que conecta 13 municipios; y se desarrollan dos rutas del vino en la región de Los Altos, integradas con la gastronomía mexicana.