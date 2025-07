Gobierno de Nuevo León trabaja con CFE y cámaras en mantener la seguridad energética: Betsabé Rocha

Monterrey, NL. Debido a que la Secretaría de Energía (Sener) informó que es probable que en agosto y septiembre las temperaturas se incrementen en el norte de la República, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto comentó que están trabajando en mantener la seguridad energética, en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) para ser más eficientes y reducir costos.

“Estamos trabajando con las cámaras para trabajar en equipo con los industriales y tener un acercamiento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para organizarnos y entender cómo está el panorama. El suministro de energía sigue siendo una fortaleza en la entidad”, recalcó, al término de la inauguración del corporativo de origen estadounidense Oatey en Apodaca.

“Tenemos una Agencia de Energías Renovables y la vamos a seguir impulsando con una estrategia muy clara, para brindar la seguridad energética que necesitamos, para la llegada de nuevas inversiones”.

Industriales se capacitan en eficiencia energética

A su vez, Juan Pablo García Garza, director general de Caintra Nuevo León afirmó que hicieron una encuesta con sus socios, “hasta el momento no hemos tenido anuncios de alerta, no ha habido apagones. Ya tuvimos un seminario con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), donde hemos concientizado a los socios de la importancia de cuidar la energía; en eso estamos trabajando para que todo mundo colabore”.

Añadió que en este momento no han tenido alertas o apagones, a pesar de ser una zona de alto consumo. “Esto no significa que no la podamos tener, entonces hay que insistir con las empresas en el uso eficiente de la energía”.

¿Ya tienen un Plan B?

Para Juan Pablo García, si se llegara a presentar alguna contingencia, esperan que la CFE dé instrucciones al respecto. Por el momento es prematuro ese escenario, “ojalá no lleguemos a tenerlo y por eso estamos trabajando para eso y en su momento se tendrá que generar algún plan B”.

Con respecto a si la industria está preparada para tomar estrategias de cambio de horarios, para no congestionar la red en las horas pico, que suelen ser entre las 18:00 y 20:00 horas, recalcó: “Cada empresa toma una decisión y es diferente, depende del tamaño, de sus procesos operativos, para tomar alguna decisión”.

En mayo de 2024, las interrupciones en el suministro eléctrico provocaron un aumento significativo en los precios de adquisición de energía. En el noreste, estos precios llegaron a los 8,000 pesos por megavatio/hora (MW/hr), indicó entonces, Nidia Grajales, directora de Inteligencia de Negocios, de Enegence, en entrevista con El Economista.