GAP inicia construcción de nuevo acceso vial al aeropuerto de Guadalajara

Guadalajara, Jal. Como parte del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) inició la construcción de un nuevo acceso vial a la terminal aérea tapatía.

El proyecto consiste en urbanizar una vialidad de 17 kilómetros que se desarrollará en 3 etapas; la primera de ellas estará concluida en 2026 y consiste en un nuevo acceso vial de seis kilómetros que conectará la Avenida Adolf B. Horn con la terminal aérea.

La segunda etapa, a realizarse en 2027, consiste en un distribuidor vial de 6.2 kilómetros, mismo que permitirá un tránsito ordenado y seguro, mientras que la tercera etapa, consta de 5.2 kilómetros de nuevas vialidades internas que conectarán directamente con los puntos de ascenso y descenso de pasajeros para la futura terminal 2.

“Uno de los principales retos para nuestros pasajeros ha sido el acceso al aeropuerto, y hoy iniciamos la construcción de una solución de largo plazo...Esta obra se enmarca en una visión integral de infraestructura que permitirá la expansión de la terminal aérea más importante del Occidente del país y una de las principales de México", indicó el director del aeropuerto de Guadalajara, Cryshtian José Amador Lizardi.

"Nuestro compromiso es anticiparnos a las necesidades del futuro, ofreciendo soluciones que fortalezcan la conectividad, la eficiencia y la experiencia de viaje de millones de pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara”, subrayó.

El nuevo sistema vial contará con dos accesos principales, uno desde la avenida Adolf B. Horn y otro sobre la carretera a Chapala en dirección a la terminal aérea. Asimismo, se construirá una nueva salida para la futura terminal 2, a través de un paso elevado sobre carretera a Chapala.

Las vialidades se edificarán con concreto hidráulico y maquinaria de alta tecnología, lo que garantizará un alto nivel de desempeño, precisó Amador Lizardi.

"En conjunto esta obra reducirá la carga vehicular de la carretera a Chapala y mejorará la conectividad vial desde y hacia el aeropuerto", enfatizó.

El proyecto forma parte de la inversión quinquenal de 22,000 millones de pesos destinada por GAP para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que también incluye la construcción de un nuevo edificio terminal que crecerá en 73% la capacidad para atender pasajeros y la adquisición de reservas territoriales para asegurar el crecimiento futuro y el desarrollo de nuevos proyectos como una tercera pista.