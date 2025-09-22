Fiscalía de Quintana Roo presentó al presunto de asesino de líder de la CROC en Cancún

Cancún, QR. Raciel López, fiscal feneral de Quintana Roo, dio a conocer que lograron el pasado 19 de septiembre la detención del presunto actor intelectual del asesinato de Mario Machuca Sánchez, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Cancún.

El detenido es Luis Fernando “N”, alias “el Inge” o “Chimiskuil”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato tiene 53 años y es originario de la Ciudad de México; trabajó durante varios años como asistente y chofer de Machuca, lo que le permitió conocer de cerca sus movimientos personales y laborales, detalló el fiscal del estado, Raciel López, en conferencia de prensa, acompañado por otras autoridades.

Los móviles del crimen habrían sido la disputa de un predio en la zona continental de Isla Mujeres, la distribución de propinas al interior del sindicato y el liderazgo de la CROC de Cancún.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el detenido fungía como comisionado sindical y se quejaba de no recibir suficientes beneficios económicos, además de que supuestamente habría sido despojado de un terreno en la zona de Costa Mujeres; se aseguró también que tenía diferencias personales con Machuca Sánchez, a quien acusaba de favoritismo y de querer perpetuarse en el poder.

De acuerdo con las pesquisas, el detenido se hospedó en un hotel de Puerto Juárez tres días antes del asesinato, a Ángel Jair “N” y Arnulfo “N”, quienes ejecutaron el homicidio el pasado 4 de agosto. La camioneta Cherokee que fue utilizada para vigilar los movimientos de Machuca Sánchez fue localizada en Colima y ya se encuentra asegurada por los ministeriales.

Además del actor intelectual, también se encuentran detenidos y vinculados a proceso Ángel Jair “N”, de 21 años, originario de Puebla, como uno de los autores materiales; Arnulfo“N”, de 34 años, originario de la Ciudad de México, señalado como conductor de la motocicleta utilizada en el crimen, así como Guillermo N. Tyson, otro de los participantes directos en el homicidio.

Luis Fernando “N” fue detenido el pasado 19 de septiembre en las inmediaciones de la avenida López Portillo de Cancún y enfrenta prisión preventiva oficiosa mientras se define su situación jurídica.

El fiscal agregó que, al menos siete personas, habrían participado en el crimen, por lo que las investigaciones continúan para ubicar a los demás involucrados.

rrg