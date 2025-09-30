Farmacias Similares inaugura sucursal 10,000 en Zapopan y acelera su expansión internacional

Guadalajara, Jal. El Grupo Por un País Mejor, inauguró en el municipio de Zapopan la sucursal número 10,000 de Farmacias Similares en el país, así como el consultorio SimiPet Care en Guadalajara y la colonia Simi Jalisco que se suma a las existentes en Ecatepec, Estado de México, Guadalupe, Nuevo León y Mérida Yucatán.

"Guadalajara es la ciudad más importante después de la Ciudad de México para nosotros; hemos ido creciendo bastante bien aquí en Jalisco", comentó a El Economista el presidente del grupo, Víctor González Herrera.

Colonia Simi es un proyecto socioambiental impulsado por la Fundación del Doctor Simi que contempla diversas acciones en comunidades vulnerables con rezago educativo y deficiencias en seguridad alimentaria y salud.

El proyecto adopta a una comunidad para promover el desarrollo integral de las familias e incidir en mejorar calidad de vida. En Zapopan, se beneficiarán 500 familias de las colonias Agua Fría y Nueva España.

Expansión fuera de México

Anticipó que la proyección del grupo para los próximos meses, es abrir 700 farmacias más en todas las regiones del país, así como continuar su plan de expansión en Estados Unidos donde, a través de una colaboración con CVS, esperan superar las 400 farmacias en la Unión Americana.

"Vamos a llegar a final de año, a 400 farmacias, y para el próximo año, el proyecto llega a prácticamente 2,000 farmacias; son corners (espacio delimitado dentro de CVS), y cada vez van a ir creciendo más los corners; vamos integrando más productos, hay una segunda ola de productos en este mes de octubre y vamos a ir viendo más productos y espacios más grandes adentro de CVS", detalló el empresario, quien adelantó que el grupo proyecta abrir otra Similandia o farmacia lúdica en el estado de Texas.

Como parte de su proyecto de expansión fuera de México, la compañía cuenta ya con 40 Farmacias Similares en Colombia y proyecta cerrar con un centenar de establecimientos en ese país.

Laboratorios de maquila

Aunque no especificó montos de inversión, González Herrera anunció que además de la Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo, abrirán próximamente un laboratorio de maquila en el norte del país.

"Estamos implementando mucha tecnología de primer nivel, de punta, para dar el mejor servicio y que seamos lo más rápidos posible", subrayó.

Precisó que al día de hoy el grupo genera 22,000 empleos directos y alrededor de 80,000 indirectos, "porque recordemos que la gran mayoría de las farmacias son franquicias, y también tenemos los comodatos que no son empleados pero se generan empleos a raíz de esto que son los médicos; tenemos más de 16,000 médicos".

SimiPet Care

El consultorio veterinario SimiPet Care Guadalajara, se ubica en la colonia Lafayette y brindará atención médica y venta de medicamentos a precio accesible.

El consultorio veterinario ofrecerá consulta médica para las mascotas, desparasitación, aplicación de vacunas y vendajes, curaciones, limpieza ótica, pruebas de glucosa y leucemia, raspado cutáneo y la realización del certificado de viaje. Además, habrá venta de alimentos, accesorios y medicamentos.

Entre los productos que se podrán adquirir se encuentran antinflamatorios, antibióticos, medicamentos para el manejo del dolor y vacunas.

Con este espacio, ya suman 16 consultorios veterinarios SimiPet Care, los cuales han brindado 12,713 consultas y 7,552 procedimientos. Los otros 15 están en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla. Se espera concluir 2025 con 100 consultorios en todo el país.