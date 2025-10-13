Fabricantes de Puebla buscan vender más a través de Shein

Puebla, Pue. A través de la plataforma de comercio en línea Shein, fabricantes textiles de los municipios de San Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, ubicados en la parte centro del estado, buscan colocar sus catálogos para entrar a otros mercados, lo cual genere más actividad.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, comentó que la Asociación Mexicana de Productores del Vestido (AMPV) trabaja en la digitalización de los productos con Shein Marketplace.

Indicó que, mediante esa migración a lo digital y el apoyo de la empresa china a través de su director en México, José Miguel Domínguez Ramón, los productores podrán competir a nivel nacional e internacional.

Destacó que el comercio en línea será una buena alternativa para los fabricantes poblanos que muchas veces aspiran a llegar a las tiendas de renombre, pero hay otras opciones de comercialización más efectivas.

La propuesta de Shein se sustenta en cinco puntos fundamentales, por ejemplo, crear nuevos negocios en el ambiente digital; el apoyo de la tecnología de Shein, tanto de inventario, logística y de navegación en línea.

Además, se buscará el desarrollo de la industria en el estado, seguido de un plan de negocios alcanzable, a mediano y largo plazo.

El último punto busca impulsar el producto de fabricantes textiles de Puebla y México, con una iniciativa de Shein llamada “Programa para Fabricantes Doble Cero”.

Gabriel Chedraui dijo que, de acuerdo con Domínguez Ramón, con el programa se pondrá a disposición la tecnología de Shein a los fabricantes textiles de Texmelucan y Xoxtla.

Bajo este contexto, contarán con múltiples apoyos, desde la toma de fotografías, la digitalización del catálogo e incluso los envíos de los productos.

Destacó que varios comerciantes colaboran desde hace dos meses con Shein, recibiendo entre 2,000 y 2,500 quinientas órdenes diarias. Esto indicaría que la digitalización permitió mejorar el desempeño de los pequeños productores

La plataforma de Shein no cobra ningún impuesto por poner a la venta los productos. Además, explicó que el precio final incluye un impuesto por la venta en línea.

Por lo anterior, dijo, este no afecta al productor, sino que corresponde a la misma plataforma.