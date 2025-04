Exportaciones de Jalisco caerían hasta 10% por política arancelaria de Trump

Guadalajara, Jal. Derivado de la política comercial y arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impuso aranceles de 25% al acero y el aluminio, así como a la industria automotriz, el sector exportador de Jalisco anticipa una caída de hasta 10% en las exportaciones del estado en el presente año.

“Nosotros hemos calculado que puede haber una contracción de las exportaciones del estado hasta de 10%; entre 8 y 10% en el año, y esto es una estimación temprana porque todavía hay que entender mucho de lo que está sucediendo”, comentó a El Economista, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel Landeros.

Añadió que, aún cuando el organismo empresarial se encuentra realizando un análisis detallado de los sectores más afectados en la entidad, industrias como la textil y la mueblera, ya están siendo impactadas.

“Estos sectores, antes no había problema si algunos componentes estaban hechos en otro lado, si la mayoría estaba hecha acá; pero hoy, si todos los insumos y el 100% del proceso no está hecho en México, tiene que pagar un arancel por traer algunas cosas de China; y lo mismo para el mueble”, indicó.

De acuerdo con Landeros Volquarts, Jalisco también es un importante productor de autopartes, ya que aquí se encuentran instaladas importantes empresas que surten a las armadoras automotrices y forman parte de su cadena de suministro.

“Hay preocupación; más allá de que haya muchas voces que celebren que no nos fue tan mal, yo digo que nos ha ido de manera muy complicada, no nos ha ido bien, porque antes teníamos la mesa servida entre los tres países, y hoy de manera arbitraria y unilateral, se decide desde Estados Unidos que México tiene que pagar aranceles de 25% en el acero y el aluminio, y en autos, en violación directa del T-MEC”, indicó.

“El análisis que hizo el Instituto Mexicano de la Competitividad dice que las disposiciones arancelarias en el acero y el aluminio van a afectar 4.7% de las exportaciones mexicanas que son más o menos 1.5% del Producto Interno Bruto nacional”, acotó.

Pausa en las inversiones

El presidente de Comce Occidente precisó que, además de la afectación en las exportaciones, la incertidumbre mantiene en pausa las inversiones en diversos sectores.

“Las autoridades tienen que proteger primero la inversión que ya existe, no solamente pensar en la que podemos seguir atrayendo, la que ya existe debe tener prioridad. De hecho, las mayores inversiones que se han logrado nacionales y extranjeras, no han sido nuevas, han sido inversiones que apuntalan las que ya existen (reinversiones)”, enfatizó Landeros.

El dirigente del comercio exterior también descartó que esté en puerta un “nearshoring 2.0” como han señalado empresarios y autoridades en la entidad, y aseguró que México ni siquiera aprovechó todo el potencial que llegó a representar el fenómeno de la relocalización.

“Me parece ocioso que se hable de eso porque si en la primera versión no logramos atraer inversión, ya que fueron otros países los que ganaron porque aquí no hubo las condiciones. Claro, sí hubo inversión, pero no la que México hubiera podido traer, porque tenemos temas que resolver en materia de seguridad, certeza jurídica, Estado de Derecho, energética. Está muy bien el Plan México, pero es un plan a mediano y largo plazo”, ahondó.