Exportaciones agropecuarias de Querétaro cayeron 19.3% en el segundo trimestre del 2025

Querétaro, Qro. Durante el segundo trimestre del 2025, las exportaciones del estado registraron una disminución anual de 2.8%; por rubros, la caída más significativa la registraron las exportaciones agropecuarias (-19.3%), el sector manufacturero también reportó una variación negativa (-2,5%), precisan registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En ese periodo, las exportaciones totales del estado sumaron un valor de 4,656.1 millones de dólares, reflejando una baja de 2.8%, respecto a los 4,789.1 millones acumulados en ese trimestre del 2024.

Con base en el último resultado trimestral, la caída que tuvo Querétaro contrastó con el indicador nacional que aumentó 5.2%, precisan los resultados de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF).

Durante el trimestre abril-junio, Querétaro se colocó en el lugar 11 entre las 32 entidades federativas, al contribuir con 3.2% del valor exportado.

Por sector, en el segundo trimestre del año, el valor de las exportaciones manufactureras ascendió a 4,606.1 millones de dólares, presentando una caída de 2.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones del sector agropecuario ascendieron a casi 39 millones de pesos en la entidad, experimentando una baja de 19.3% respecto al año previo; en este rubro, la caída de Querétaro fue mayor que en el promedio nacional, debido a que el valor total de las exportaciones agropecuarias de los estados cayó 11.5%, debido a las bajas en 21 estados.

Del valor total que exportó Querétaro en el trimestre abril-junio de este año, 98.9% corresponde a las ventas de la industria manufacturera y 0.8% a las del ramo agropecuario.

Estas bajas se presentan ante la incertidumbre que han generado las políticas arancelarias de Estado Unidos; si bien la fortalece exportadora de Querétaro se centra en la manufactura, también participa en el sector primario: en la agricultura protegida, cuya producción se coloca principalmente en el mercado exterior.

Exportaciones acumula caída de 6.6%

En el primer semestre del 2025 las exportaciones del estado alcanzaron un valor de casi 8,673 millones de dólares, lo que representó una caída de 6.6% a tasa anual.

Este descenso está influenciado por el comportamiento del primer trimestre, cuando las ventas al exterior cayeron 10.7% y en el segundo trimestre la variación también fue negativa, de -2.8 por ciento.

De acuerdo con el valor acumulado de enero a junio del 2025, los sectores con mayor caída en sus exportaciones son la impresión e industrias conexas, la industria de las bebidas y el tabaco y la fabricación de maquinaria y equipo.

Al contrario, entre las ramas con mayor crecimiento destaca la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, la fabricación de productos metálicos y la fabricación de productos a base de minerales no metálicos.