Exportaciones queretanas de productos metálicos crecieron 58.8%

Querétaro, Qro. Las exportaciones de productos metálicos se colocaron como el sector con mayor crecimiento anual en el primer trimestre del año.

Las ventas de ese segmento crecieron 58.8% entre el primer trimestre del 2024 e igual lapso del 2025, pasando de un valor de 132.0 a 209.6 millones de dólares, con base en los registros de las Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa (ETEF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tanto, su participación en el valor exportado aumentó 2.3 puntos porcentuales, escalando de representar 2.9 a 5.2% en el periodo de referencia.

Mientras el valor total de las exportaciones de Querétaro cayó anualmente 10.7% en el trimestre enero-marzo del 2025, los productos metálicos destacan entre los pocos sectores con crecimiento.

Después se posicionaron las exportaciones por fabricación de productos a base de minerales no metálicos que crecieron 30%; la industria alimentaria aumentó 9.5%; la fabricación de prendas de vestir, 8.1%; y la industria del plástico y del hule, 1.7 por ciento.

Con el valor que alcanzaron las exportaciones de productos metálicos en el primer trimestre del año, por primera vez ese subsector superó la barrera de los 200 millones de dólares en un trimestre, estableciendo un récord en su valor trimestral, con base en los registros que datan del primer trimestre del 2007, cuando sumaron 33.5 millones de dólares exportados.

Durante el primer cuarto del 2025, fue el sexto rubro con mayor contribución a las exportaciones de la entidad, en primer lugar se mantuvo la fabricación de equipo de transporte que aportó 49.5%; en segundo sitio, la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (12.1%); en tercero, la fabricación de maquinaria y equipo (8.2 por ciento).

En cuarto lugar, la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (7.5%); en quinto, la industria del plástico y del hule (7.3%); y, en sexto, la fabricación de productos metálicos.

Durante el 2024, las exportaciones relacionadas con artículos metálicos sumaron un valor anual de 613.6 millones de dólares, reflejando un crecimiento de 2.1% respecto al 2023 cuando sumaron 601.0 millones de dólares, mientras el valor total de las exportaciones de Querétaro cayó 3.2% en esos tramos.

Por tanto, dicho subsector cerró el 2024 con una participación de 3.5% del monto total exportado que ascendió a 17,642.2 millones de dólares.