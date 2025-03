Estados productores de autopartes, entre los afectados por los aranceles de Trump

Guadalajara, Jal. Los estados productores y exportadores de autopartes como Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y Jalisco, serán los principales afectados con la imposición de aranceles del 25% a los productos mexicanos que ingresen a Estados Unidos, comentó a El Economista, el expresidente del Clúster Automotriz de Jalisco, Rubén Reséndiz.

Indicó que del valor de producción de las autopartes que en todo México alcanzó los 120,000 millones de dólares el año pasado, Jalisco participó con 420 millones de dólares; es decir, 3.5% del total, y detalló que en ese sector hay poco más de 2,000 proveedores de primer nivel en todo el país y en Jalisco hay entre 80 y 90 empresas, que en su mayoría son empresas pequeñas y medianas.

"La industria estaba creciendo bastante bien. Ahora con esto, seguramente algunas empresas van a repensar lo que tienen que hacer y es muy probable que algunos modelos que se fabrican en México se vayan a fabricar en Estados Unidos", indicó Reséndiz Pérez.

Aclaró que no significa necesariamente que las plantas automotrices vayan a cerrar en México pero, insistió, algunos modelos podrían llevarse a producir en el vecino país.

"No quiere decir que las plantas vayan a cerrar porque no es sencillo y no es fácil pero sí, en algunos modelos que se piense que puede ser mejor fabricarlos en Estados Unidos que en México a pesar de los costos tan bajos que tenemos en México... Eso va a traer como consecuencia que la producción disminuya y que se tenga que sacar a algunos empleados y obviamente también se pueden ver afectados los proveedores", dijo.

De acuerdo con el experto, quien trabaja de cerca con la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Red Nacional de Clústeres de la Industria Automotriz , mientras el año pasado México alcanzó una producción cercana a los cuatro millones de unidades, este año la cifra podría rondar los 3.5 millones de automóviles.

"Teníamos la idea de que no se iban a poner los aranceles, y más bien estamos preocupados por el tema de la revisión del T-MEC que se hará el próximo año, y viendo todo el tema de las reglas de origen que es un tema en el que venía apretando muy fuerte Estados Unidos; ahorita nos cambia toda la situación y no sabemos qué es lo que va a pasar con el T-MEC, tal pareciera que (Trump) lo está enterrando", indicó Rubén Reséndiz.

Gobierno pide cautela

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió cautela al sector productivo ante los cambios continuos en la política arancelaria de Donald Trump.

“Yo llamaría a que todos seamos muy cautos en este momento, tenemos que vivir por horas lo que está sucediendo, no estamos ante un cambio de régimen, estamos ante un cambio de época en el mundo y estas decisiones no pueden ser abruptas. No porque se haya anunciado de parte del gobierno de los Estados Unidos que va a haber impuestos por 25% debemos de reaccionar de forma inmediata, tenemos que ser muy cautos y creo que la presidenta lo está haciendo bien; tendremos que esperar el anuncio definitivo en su caso de cuáles son los sectores que se verían afectados”, abundó el mandatario jalisciense.