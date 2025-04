Estados de la frontera norte de México, con el peor desempeño de sus finanzas públicas

Coahuila, Nuevo León, Sonora y Veracruz fueron las cuatro entidades que tuvieron el peor desempeño en cuanto al manejo de sus finanzas públicas, de acuerdo con Ethos.

La organización civil presentó el Índice de Fortaleza Fiscal Estatal, donde evaluó los ingresos, gastos y deuda de los diferentes estados de la República.

“La fortaleza de las finanzas públicas estatales es esencial para promover el desarrollo económico y el bienestar de la población. Sin embargo, el actual modelo fiscal mexicano está caracterizado por una centralización de los ingresos públicos en la Federación. Adicionalmente, los estados dependen en gran medida de las transferencias federales para financiar su gasto”, dijo Liliana Alvarado, directora de Ethos.

Agregó que las finanzas estatales son de suma importancia para la atención de las necesidades de la población, por lo que es necesario monitorear e impulsar la fortaleza fiscal de los estados.

“Se considera que un estado tiene fortaleza fiscal cuando genera ingresos suficientes para cumplir con sus necesidades de gasto público sin depender en exceso de las transferencias federales ni del endeudamiento”.

Coahuila fue la entidad peor valorada, con un puntaje de 17.7 puntos de 100 se ubicó al final de la lista, principalmente por su manejo respecto a su gasto y deuda.

“Con un puntaje de 17.7, Coahuila ocupa la última posición del ranking. Es el segundo estado con el peor manejo de la deuda pública, sólo después de Chihuahua. Sus niveles de deuda son tan elevados que superan en 20% los ingresos de libre disposición de la entidad. Este alto nivel de endeudamiento limita el gasto público y, por lo tanto, hacen que este subíndice se vea afectado, pues gran parte de los recursos se destinan al pago de la deuda, dejando poco margen al gobierno para invertir en otros temas”, indicó Ethos.

Le siguió Nuevo León, con 29.5 puntos, mientras que Sonora logró 31.1 y Veracruz 33.2 puntos.

La mejor evaluada

En el otro extremo, la capital del país fue la entidad mejor valorada en el listado; sin embargo, apenas y llegó a un nivel de 59.7 puntos de 100.

“La Ciudad de México lidera este ranking, principalmente, por su política de ingresos. Encabeza el subíndice de ingresos debido a su alto nivel de ingresos propios, lo que disminuye su dependencia de las transferencias federales. Asimismo, su alto nivel de gasto per cápita contribuye a una puntuación favorable en este subíndice. Sin embargo, sus niveles de endeudamiento no son los óptimos, pues presenta un bajo y muy bajo desempeño en cuanto a la deuda como porcentaje del PIB y a la deuda per cápita”, señaló Ethos.

Le siguió en segundo lugar el estado de Baja California Sur, al registrar 57.3 puntos, mientras que en la tercera posición se ubicó la entidad de Chiapas con 56.7 puntos.