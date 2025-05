Entidades líderes en recaudación de IEPS no son los que más participaciones reciben

Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reveló una discrepancia entre los estados que más recaudan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por gasolinas y diésel y aquellos que reciben mayores participaciones por la recaudación. Entre 2018 y 2023, la recaudación del IEPS aplicado a gasolinas y diésel se concentró en la Ciudad de México con 41.6% del total; Veracruz con 26.6%; y Tamaulipas 10.6 por ciento.

El estudio revela que mientras el Estado de México concentra el 16.6% de los vehículos en circulación del país y Jalisco el 7.9%, estos estados registraron una proporción promedio de 0.0% en la recaudación del IEPS a combustibles. Esta disparidad se explica porque el impuesto se calcula principalmente con base en el domicilio fiscal de las empresas, donde están registradas las petroleras y comercializadoras, muchas ubicadas en Ciudad de México, Veracruz o Tamaulipas, y no en el lugar donde realmente se consume el combustible. Así, entidades con alta demanda vehicular quedan en desventaja, pues pagan el mismo impuesto por litro, pero los recursos no se asignan proporcionalmente a su consumo real.

Transferencias

Entre 2018 y 2023 se transfirieron 142,894.8 millones de pesos a las entidades federativas por concepto del IEPS a combustibles, de los cuales 116,912.2 millones, equivalentes al 82%, correspondieron a participaciones ordinarias (9/11 partes) y 25,982.6 millones, el 18% restante, al Fondo de Compensación (Foco).

Los recursos recaudados se dividen en dos partes: el 82% (9/11 partes) se distribuye a todas las entidades según su consumo real reportado por Petróleos Mexicanos (Pemex) y permisionarios, mientras que el 18% restante (2/11) forma el Fondo de Compensación (Foco), destinado exclusivamente a las 10 entidades con menor PIB per cápita no minero y no petrolero.

“Sin embargo, durante este periodo no siempre fueron los mismos estados los que presentaron los niveles más bajos. Por ello, se distribuyó a un total de 13 entidades federativas, de las cuales nueve recibieron recursos a lo largo de todo el periodo”, señala el análisis.

El Foco fue creado en 2007 como mecanismo para compensar la disminución proyectada de ingresos petroleros y fortalecer las finanzas estatales; además obligaba destinar los recursos del Foco exclusivamente a infraestructura vial, hidráulica, movilidad urbana y protección ambiental.

Sin embargo, en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional esta disposición, al considerar que violaba la autonomía financiera de estados y municipios, transformando al Foco en un fondo de libre disposición. En el periodo analizado, los principales receptores fueron Chiapas, con 4,051 millones de pesos; Guerrero 3,103 millones y Oaxaca 3,026 millones, según datos del CEFP.

El análisis del periodo 2018-2023 revela un desempeño negativo a nivel nacional, con una disminución promedio del 3.1% en los recursos transferidos a través del Foco. Mientras entidades como Zacatecas, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo enfrentaron reducciones sostenidas, otras experimentaron crecimientos excepcionales, como Veracruz, Nayarit, Michoacán y Morelos, que en algunos años tuvieron incrementos superiores al 900%, sin una justificación señalada en el estudio.

Durante el periodo de cinco años analizados se asignaron 116,912.2 millones de pesos por participaciones, con el Estado de México como principal beneficiario con 12,191.9 millones, seguido de Jalisco con 7,954.7 millones y Veracruz 6,925.3 millones. La Ciudad de México, pese a concentrar el 41.6% de la recaudación inicial, recibió menos en participaciones con un monto de 6,468.1 millones.

Las entidades que menos recibieron fueron Aguascalientes con 1,080.4 millones de pesos 2018 y 2023; Tlaxcala, 1,078.1 millones; y Campeche, 1,115.3 millones. Adicionalmente, la pandemia impactó severamente estas transferencias en 2020 su valor real cayó 22.6% y aunque en 2023 hubo una recuperación del 17.8%, no bastó para compensar la reducción acumulada en el sexenio

Recomendaciones

En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) se estimaron 473,578 millones de pesos para 2025 por concepto de IEPS a combustibles, 66.3% del total estimado del impuesto “en este contexto, resulta relevante analizar lo recaudado vía este impuesto por entidad federativa, así como la cuantía que se les ha distribuido por concepto de participaciones federales” señala el CEFP.