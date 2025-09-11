Lectura 2:00 min
Durango recibirá más de 4,000 millones de dólares en inversiones
Estas inversiones abarcan los sectores automotriz, industrial, forestal, tecnológico, inmobiliario y comercial.
El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que 28 proyectos ya están en operación, construcción o próximos a inaugurarse, con una inversión de 4,170 millones de dólares, lo que ha generado 16,373 empleos directos.
Además, se tienen firmadas y en proceso inversiones adicionales por 3 700 millones de dólares, lo que consolidará un total cercano a los 8,000 millones de dólares para la entidad.
Estas inversiones abarcan los sectores automotriz, industrial, forestal, tecnológico, inmobiliario y comercial, con presencia en municipios como Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, San Juan del Río y Tlahualilo.
Finalmente, Villegas Villarreal reiteró que este paquete de inversiones coloca a Durango en el radar nacional e internacional, convirtiéndolo en uno de los estados más atractivos para la industria.
Estas 28 inversiones se componen de nuevas empresas que llegan al estado y de otras que están en proceso de crecimiento:
Nuevas Inversiones
- LS e-Mobility Solutions.
- Guadiana Logistic Park.
- Farmacias del Ahorro.
- Tim Hortons.
- Cofatech.
- Ammega.
- IPSE.
- Vishay.
- Cisef.
- Parque Industrial Laguna.
- Ciudad La Encantada.
- Parque Industrial Centalia.
- Liga Mayor Tlahualilo.
- Fermachem.
- Fermaca.
Expansiones
- Aeroportuario OMA.
- Leoni.
- Linamar.
- Kyungshin.
- Johnson Controls.
- Arauco.
- Siete Leguas Automotive.
Nueva Planta
- Coficab II.
- Yura Lerdo.
- Yura Mapimí.
- Daws San Juan del Río.
Capital Extra
- Daws Durango Sur.
Reubicación y aumento de plantilla
- Multipak.
estados@eleconomista.mx