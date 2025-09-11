Buscar
El Economista
Durango recibirá más de 4,000 millones de dólares en inversiones

Estas inversiones abarcan los sectores automotriz, industrial, forestal, tecnológico, inmobiliario y comercial.

Foto EE: Archivo

Redacción El Economista

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que 28 proyectos ya están en operación, construcción o próximos a inaugurarse, con una inversión de 4,170 millones de dólares, lo que ha generado 16,373 empleos directos.

Además, se tienen firmadas y en proceso inversiones adicionales por 3 700 millones de dólares, lo que consolidará un total cercano a los 8,000 millones de dólares para la entidad.

Estas inversiones abarcan los sectores automotriz, industrial, forestal, tecnológico, inmobiliario y comercial, con presencia en municipios como Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, San Juan del Río y Tlahualilo.

Finalmente, Villegas Villarreal reiteró que este paquete de inversiones coloca a Durango en el radar nacional e internacional, convirtiéndolo en uno de los estados más atractivos para la industria.

Estas 28 inversiones se componen de nuevas empresas que llegan al estado y de otras que están en proceso de crecimiento:

Nuevas Inversiones

  • LS e-Mobility Solutions.
  • Guadiana Logistic Park.
  • Farmacias del Ahorro.
  • Tim Hortons.
  • Cofatech.
  • Ammega.
  • IPSE.
  • Vishay.
  • Cisef.
  • Parque Industrial Laguna.
  • Ciudad La Encantada.
  • Parque Industrial Centalia.
  • Liga Mayor Tlahualilo.
  • Fermachem.
  • Fermaca.

Expansiones

  • Aeroportuario OMA.
  • Leoni.
  • Linamar.
  • Kyungshin.
  • Johnson Controls.
  • Arauco.
  • Siete Leguas Automotive.

Nueva Planta

  • Coficab II.
  • Yura Lerdo.
  • Yura Mapimí.
  • Daws San Juan del Río.

Capital Extra

  • Daws Durango Sur.

Reubicación y aumento de plantilla

  • Multipak.

