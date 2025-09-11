Durango recibirá más de 4,000 millones de dólares en inversiones

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, informó que 28 proyectos ya están en operación, construcción o próximos a inaugurarse, con una inversión de 4,170 millones de dólares, lo que ha generado 16,373 empleos directos.

Además, se tienen firmadas y en proceso inversiones adicionales por 3 700 millones de dólares, lo que consolidará un total cercano a los 8,000 millones de dólares para la entidad.

Estas inversiones abarcan los sectores automotriz, industrial, forestal, tecnológico, inmobiliario y comercial, con presencia en municipios como Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, San Juan del Río y Tlahualilo.

Finalmente, Villegas Villarreal reiteró que este paquete de inversiones coloca a Durango en el radar nacional e internacional, convirtiéndolo en uno de los estados más atractivos para la industria.

Estas 28 inversiones se componen de nuevas empresas que llegan al estado y de otras que están en proceso de crecimiento:

Nuevas Inversiones

LS e-Mobility Solutions.

Guadiana Logistic Park.

Farmacias del Ahorro.

Tim Hortons.

Cofatech.

Ammega.

IPSE.

Vishay.

Cisef.

Parque Industrial Laguna.

Ciudad La Encantada.

Parque Industrial Centalia.

Liga Mayor Tlahualilo.

Fermachem.

Fermaca.

Expansiones

Aeroportuario OMA.

Leoni.

Linamar.

Kyungshin.

Johnson Controls.

Arauco.

Siete Leguas Automotive.

Nueva Planta

Coficab II.

Yura Lerdo.

Yura Mapimí.

Daws San Juan del Río.

Capital Extra

Daws Durango Sur.

Reubicación y aumento de plantilla

Multipak.

